В Белой Церкви заработает новый пограничный переход с Румынией (фото)

Кабинет министров Украины распорядился запустить новый автомобильный пункт пропуска на границе с Румынией "Белая Церковь – Сигету-Мармацией" в Закарпатской области.

Соответствующее решение принято правительством 17 сентября, сообщает "Европейская правда".

Через него будут проходить пассажирский транспорт с максимальной разрешенной массой до 3,5 тонны. Пункт будет работать круглосуточно.

Фото: Соцсети

До завершения строительства инфраструктуры пункта пропуска он будет функционировать в рамках объекта строительства "Строительство международного пункта пропуска на украинско-румынской государственной границе между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) и Сигету-Мармацией (Румыния) с подъездными путями к автодорожному пограничному мосту в Закарпатье".

О том, что строительство КПП в Белой Церкви переходит на финальный этап, в Кабмине говорили еще в конце июля, а его создание анонсировали в начале 2026 года.

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Кабмин поручил Госпогрансужбе и Государственной таможенной службе обеспечить функционирование своих соответствующих подразделений в этом пропускном пункте.

Фото: Кабмин

Тем временем сегодня в Буковеле стартовал новый формат регионального сотрудничества — "Карпатская восьмерка", или C8, с участием Украины, Румынии, Сербии, Польши, Словакии, Чехии, Австрии и Венгрии.

Страны обсуждают дальнейшее сотрудничество, ключевыми элементами которого являются безопасность, энергетика, значительное расширение логистики и трансграничного экономического партнерства.

Напомним, накануне РФ снова атаковала приграничный с Польшей регион в Украине. В сети писали о реактивных "Шахедах" в сторону пункта пропуска "Ягодин", однако в Госпогранслужбе Украины опровергли прилет.

Также сообщалось, что в Молдове возле Кишинева прогремел взрыв.