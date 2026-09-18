Восемь стран вокруг Карпат: Украина создала новый формат сотрудничества C8, кто вошел в состав

18 сентября в украинской части Карпат впервые состоялся саммит, объединивший все карпатские государства. Владимир Зеленский объявил о запуске нового формата регионального сотрудничества C8 — Карпатской восьмерки.

В пятницу, 18 сентября, в Украине стартовал новый формат регионального сотрудничества — "Карпатская восьмерка", или C8. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отметив, что саммит карпатских государств впервые проходит на украинской земле.

"Сегодня впервые здесь, в Украине, в нашей части Карпат, проходит саммит, объединяющий все карпатские государства, регионы и общины наших стран. Мы даем старт новому формату C8 — Карпатской восьмерке, которая объединяет нас и наших соседей в Европе: Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию, Венгрию и, конечно, Европейский Союз в целом", — заявил глава государства.

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По словам Зеленского, новая инициатива должна стать ещё одним важным инструментом взаимодействия на уровне Европейского союза. Ключевые направления сотрудничества президент обозначил следующим образом:

"Безопасность, энергетика, значительное расширение логистики и трансграничного экономического сотрудничества, а также значительная поддержка наших общин".

Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что уже в ближайшие месяцы Россия может прибегнуть к гибридным атакам с использованием дронов и ракет против стран, поддерживающих Украину, в частности против Польши.

Кроме того, Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект покойного сенатора Линдси Грэма о так называемых "адских санкциях" против России, и теперь документ окончательно принят.