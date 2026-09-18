Вісім країн навколо Карпат: Україна створила новий формат співпраці C8, хто увійшов

18 вересня в українській частині Карпат уперше відбувся саміт, що об'єднав усі карпатські держави. Володимир Зеленський оголосив про запуск нового формату регіональної співпраці C8 – Карпатської вісімки.

У п'ятницю, 18 вересня, в Україні стартував новий формат регіональної співпраці – Карпатська вісімка, або C8. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, наголосивши, що саміт карпатських держав уперше проходить на українській землі.

"Сьогодні, вперше тут, в Україні, в нашій частині Карпат – саміт, який об'єднує всі карпатські держави, регіони та громади наших країн. Ми даємо старт новому формату C8 – Карпатській вісімці, яка об'єднує нас і наших сусідів у Європі: Румунію, Сербію, Польщу, Словаччину, Чехію, Австрію, Угорщину і, звичайно, Європейський Союз в цілому", – заявив глава держави.

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За словами Зеленського, нова ініціатива має стати ще одним вагомим інструментом взаємодії на рівні Євросоюзу. Ключові напрями співпраці президент окреслив так:

"Безпека, енергетика, значне розширення логістики та транскордонного економічного співробітництва, а також значна підтримка наших громад".

Нагадаємо, польський прем'єр Дональд Туск попередив, що вже найближчими місяцями Росія може вдатися до гібридних атак дронами й ракетами на держави, які підтримують Україну, зокрема на Польщу.

Також Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема про так звані "пекельні санкції" проти Росії, і тепер документ остаточно ухвалено.