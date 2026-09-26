Це не ковід і не грип: лікар повідомив про появу в Україні нового вірусу

Як стверджується, симптомами нового вірусу є висока температура, закладений ніс і кашель.

Головний лікар одного з медичних центрів Львова, Тарас Жиравецький, стверджує, що в Україні з’явився новий вірус, який поки що неможливо ідентифікувати. За словами Жиравецького, це не ковід і не грип.

Тарас Жиравецький опублікував на своїй сторінці у Facebook допис, у якому стверджує, що в Україні з’явилася нова інфекція, яку неможливо ідентифікувати. При цьому симптоми нового вірусу нагадують алергію.

Тарас Жиравецький опублікував на своїй сторінці у Facebook допис, у якому стверджує, що в Україні з"явилася нова інфекція, яку неможливо ідентифікувати. Фото: Скриншот

Згідно з даними львівського фахівця, у людини, інфікованої новим вірусом, спочатку підвищується температура до 37,1 градуса. При цьому відчувається закладеність носа, а через кілька днів з’являється кашель. Також людина відчуває сильну слабкість і втому. Жиравецький пише, що через 3–4 дні може розвинутися бактеріальна інфекція з підвищенням температури та інтоксикацією організму.

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Варто зазначити, що ані на сайті Міністерства охорони здоров’я України, ані на сайті Центру громадського здоров’я МОЗ України немає повідомлення про те, що в нашій країні з’явився новий вірус.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров’я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

Нагадуємо, що на Фіджі оголосили надзвичайний стан через вірус: кожна 50-та вагітна жінка інфікована.

Також нагадуємо, що в Китаї виявлено небезпечний вірус, який переносять кліщі. Він отримав назву "найровірус азіатського довгорогого кліща" (Asian longhorned tick nairovirus, ALTNV).