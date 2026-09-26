Это не ковид и не грипп: врач заявил о появлении в Украине нового вируса

Как утверждается, симптомами нового вируса являются высокая температура, заложенный нос и кашель.

Главный врач одного из медицинских центров Львова, Тарас Жиравецкий, утверждает, что в Украине появился новый вирус, который пока что невозможно идентифицировать. По словам Жиравецкого, это не ковид и не грипп.

Тарас Жиравецкий на своей странице в Facebook опубликовал пост, где он утверждает, что в Украине появилась новая инфекция, не поддающаяся идентификации. При этом симптомы нового вируса напоминают аллергию.

Тарас Жиравецкий на своей странице в Facebook опубликовал пост, где он утверждает, что в Украине появилась новая инфекция, не поддающаяся идентификации. Фото: Скриншот

Согласно данным львовского специалиста, у человека, зараженного новым вирусом, сначала поднимается температура до 37,1 градуса. При этом ощущается заложенность носа и через несколько дней начинается кашель. Также человек ощущает сильную слабость и усталость. Жиравецкий пишет, что через 3-4 дня может присоединиться бактерийная инфекция с повышением температуры и интоксикации в организме.

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Стоит отметить, что ни на сайте Министерства здравоохранения Украины, ни на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины, нет сообщения о том, что в нашей стране появился новый вирус.

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Напоминаем, что на Фиджи объявили чрезвычайное положение из-за вируса: каждая 50-я беременная женщина инфицирована.

Также напоминаем, что в Китае обнаружен опасный вирус, который переносят клещи. Он получил название "найровирус азиатского длиннорогого клеща" (Asian longhorned tick nairovirus, ALTNV).