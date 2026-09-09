В Китае обнаружен опасный вирус, который переносят клещи: в какие страны они попали

Вирус, передающийся клещами и вызывающий тяжелое заболевание, напоминающее грипп, обнаружен в Китае.

Он получил название "найровирус азиатского длиннорогого клеща" (Asian longhorned tick nairovirus, ALTNV) и уже выявлен у 329 жителей четырех провинций восточной и центральной части КНР. Это Хэнань, Хубэй, Аньхой и Шаньдун, сообщает Daily Mail.

Отметим, что именно в провинции Хубэй расположен город Ухань, ставший эпицентром распространения вспышки COVID-2019.

Среди 56 пациентов, инфицированных исключительно вирусом ALTNV (по которым имелись данные о симптомах), вторым по частоте проявлением после лихорадки была повышенная утомляемость (наблюдалась у 84% больных), а также желудочно-кишечные расстройства (у 80%).

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У 38% пациентов развилась тромбоцитопения — снижение уровня тромбоцитов.

Никто из больных, инфицированных исключительно ALTNV, не умер, однако летальные исходы были зафиксированы у семи человек, зараженных одновременно этим новым вирусом и другим патогеном, а именно вирусом Даби (DBV).

По информации ученых, основным переносчиком нового вируса, вероятнее всего, является азиатский длиннохвостый (длиннорогий) клещ — распространенный в Китае и Восточной Азии вид, способный увеличиваться в размерах до 10 мм после насыщения кровью.

Он мигрировал и на другие материки, в частности, в США. Там азиатский клещ с длинными роговидными отростками (Asian longhorned tick) был обнаружен еще в ноябре 2017 года в округе Хантердон (западная часть штата Нью-Джерси).

Азиатский клещ впервые попал в США в 2017 году

Этот вид, также известный как кустарниковый или пастбищный клещ, к настоящему времени выявлен на обширной территории: от Нью-Йорка до штата Джорджия на юге и штатов Среднего Запада, таких как Миссури. Всего — в 21 штате. Он также обосновался в других странах, включая Австралию и Новую Зеландию.

Что касается вируса, который переносит клещ, то информации о нем на территории Америки пока нет.

Что предшествовало открытию ALTNV

В Восточной Азии после укуса клеща люди могут заразиться вирусом Dabie bandavirus (DBV), вызывающим "синдром тяжелой лихорадки с тромбоцитопенией" (SFTS). Это редкая, но опасная инфекция, сопровождающаяся лихорадкой, чревата внутренними кровотечениями, которые могут привести к летальному исходу.

Случаи заражения этим вирусом уже регистрировались в Китае, Южной Корее, Японии и других азиатских странах. Инфекция протекает тяжело, а уровень смертности составляет около 15%.

В то же время исследователи отметили, что примерно у 30% пациентов, которым предварительно диагностировали DBV (на основании схожих симптомов, таких как лихорадка), наличие самого вируса лабораторно не подтвердилось.

Это побудило пекинских ученых проанализировать образцы, полученные от пациентов с подозрением на инфекцию и подтвержденным диагнозом, что и привело к открытию нового вируса — ALTNV.

Ученые проанализировали образцы, взятые у 3163 человек из четырех провинций, у которых после укуса клеща поднялась температура, и у 10,4% (329 человек) был выявлен новый вирус.

У пациентов, инфицированных обоими вирусами (ALTNV и DBV), чаще наблюдались тяжелые симптомы, включая нарушения дыхания и почечную недостаточность. Больным в таких случаях назначают внутривенную терапию и переливание крови, поскольку специфических методов лечения этих вирусов не существует.

Напомним, ИИ разработал 16 новых вирусов, которых не было в природе.

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