У Китаї виявлено небезпечний вірус, який переносять кліщі: до яких країн вони потрапили

У Китаї виявлено вірус, який передається кліщами та викликає важке захворювання, схоже на грип.

Він отримав назву "найровірус азіатського довгорогого кліща" (Asian longhorned tick nairovirus, ALTNV) і вже виявлений у 329 мешканців чотирьох провінцій східної та центральної частин КНР. Це Хенань, Хубей, Аньхой та Шаньдун, повідомляє Daily Mail.

Зазначимо, що саме в провінції Хубей розташоване місто Ухань, яке стало епіцентром поширення спалаху COVID-2019.

Серед 56 пацієнтів, інфікованих виключно вірусом ALTNV (щодо яких були дані про симптоми), другим за частотою проявом після лихоманки була підвищена втомлюваність (спостерігалася у 84% хворих), а також шлунково-кишкові розлади (у 80%).

У 38 % пацієнтів розвинулася тромбоцитопенія — зниження рівня тромбоцитів.

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Жоден із хворих, інфікованих виключно ALTNV, не помер, проте летальні випадки було зафіксовано у семи осіб, інфікованих одночасно цим новим вірусом та іншим патогеном, а саме вірусом Дабі (DBV).

За даними вчених, основним переносником нового вірусу, найімовірніше, є азіатський довгохвостий (довгорогий) кліщ — вид, поширений у Китаї та Східній Азії, здатний збільшуватися в розмірах до 10 мм після насичення кров'ю.

Він поширився й на інші континенти, зокрема, у США. Там азіатський кліщ із довгими рогоподібними відростками (Asian longhorned tick) був виявлений ще в листопаді 2017 року в окрузі Хантердон (західна частина штату Нью-Джерсі).

Азіатський кліщ вперше потрапив до США у 2017 році

Цей вид, також відомий як чагарниковий або пасовищний кліщ, на сьогодні виявлений на великій території: від Нью-Йорка до штату Джорджія на півдні та штатів Середнього Заходу, таких як Міссурі. Загалом — у 21 штаті. Він також прижився в інших країнах, зокрема в Австралії та Новій Зеландії.

Що стосується вірусу, який переносить кліщ, то інформації про нього на території Америки поки що немає.

Що передувало відкриттю ALTNV

У Східній Азії після укусу кліща люди можуть заразитися вірусом Dabie bandavirus (DBV), що викликає "синдром тяжкої лихоманки з тромбоцитопенією" (SFTS). Це рідкісна, але небезпечна інфекція, що супроводжується лихоманкою та може спричинити внутрішні кровотечі, які можуть призвести до летального результату.

Випадки зараження цим вірусом уже фіксувалися в Китаї, Південній Кореї, Японії та інших азіатських країнах. Інфекція протікає у важкій формі, а рівень смертності становить близько 15%.

Водночас дослідники зазначили, що приблизно у 30 % пацієнтів, яким попередньо поставили діагноз DBV (на підставі схожих симптомів, таких як лихоманка), наявність самого вірусу лабораторно не підтвердилася.

Це спонукало пекінських вчених проаналізувати зразки, отримані від пацієнтів із підозрою на інфекцію та підтвердженим діагнозом, що й призвело до відкриття нового вірусу — ALTNV.

Вчені проаналізували зразки, взяті у 3163 осіб із чотирьох провінцій, у яких після укусу кліща піднялася температура, і в 10,4 % (329 осіб) було виявлено новий вірус.

У пацієнтів, інфікованих обома вірусами (ALTNV та DBV), частіше спостерігалися тяжкі симптоми, зокрема порушення дихання та ниркова недостатність. Хворим у таких випадках призначають внутрішньовенну терапію та переливання крові, оскільки специфічних методів лікування цих вірусів не існує.

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