Каждая 50-я беременная женщина инфицирована: на Фиджи объявили чрезвычайное положение из-за вируса

На известном курортном острове Фиджи объявили чрезвычайное положение в связи с быстрым ростом числа случаев ВИЧ-инфекции.

На протяжении более двух лет показатели распространения этого вируса стремительно растут. Сегодня каждый 60-й взрослый в этом островном государстве в южной части Тихого океана инфицирован, объявил министр здравоохранения Рату Антонио Лалабалаву в видеообращении на Facebook, пишет издание Bild.

"Это означает, что ВИЧ теперь стал национальным кризисом, и правительство реагирует соответствующим образом. Дела не могут идти так, как раньше", — сказал чиновник.

Кроме того, министр здравоохранения сообщил местным СМИ, что принятые меры по сдерживанию эпидемии являются недостаточными. Он рассказал о планах по увеличению количества тестов и расширению возможностей лечения. Кроме того, наркозависимым будут бесплатно раздавать чистые иглы и предлагать терапию.

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Миссия ЮНЭЙДС также сообщила о двенадцатикратном росте числа случаев ВИЧ-инфекции за последние 15 лет. По их данным, из примерно 9000 инфицированных лиц лишь 39 процентов знали о своём статусе, и лишь 22 процента получили необходимое лечение.

Каждая 50-я беременная женщина инфицирована

На Фиджи объявили о вспышке СПИДа ещё в январе 2025 года после того, как число новых случаев заражения утроилось до 1093 в период с января по сентябрь 2024 года.

Известно, что население этой тихоокеанской страны составляет более 930 000 человек (дети и взрослые). Ежегодно острова посещает около миллиона туристов.

По данным газеты "Фиджи Таймс", ситуация вызывает особую обеспокоенность, ведь у беременных женщин ВИЧ выявляют у каждой 50-й во время медицинских осмотров.

Напомним, что в Китае обнаружен вирус, передающийся клещами и вызывающий тяжелое заболевание, похожее на грипп.

Кроме того, ИИ разработал 16 новых вирусов, которых ранее не существовало в природе.