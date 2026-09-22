Кожна 50-та вагітна жінка інфікована: на Фіджі оголосили надзвичайний стан через вірус

На відомому курортному острові Фіджі оголосили надзвичайний стан у країні через швидке зростання кількості ВІЛ-інфекцій.

Протягом понад двох років статистика поширення цього вірусу стрімко зростає. Сьогодні кожен 60-й дорослий у цій острівній державі південної частини Тихого океану інфікований, оголосив міністр охорони здоров'я Рату Антоніо Лалабалаву у відеозверненні у Facebook, пише видання Bild.

"Це означає, що ВІЛ тепер став національною кризою, і уряд реагує відповідно. Речі не можуть тривати як раніше", — сказав чиновник.

Також міністр охорони здоров’я повідомив місцевим ЗМІ, що вжиті заходи для стримування епідемії є недостатніми. Він розповів про плани щодо збільшення кількості тестів та розширення можливостей лікування. Крім того, наркозалежним безкоштовно роздаватимуть чисті голки та пропонуватимуть терапію.

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Місія ЮНЕЙДС також повідомила про дванадцятикратне зростання кількості ВІЛ-інфекцій за останні 15 років. За їх даними, з приблизно 9000 інфікованих осіб лише 39 відсотків знали про свій статус, і лише 22 відсотки отримали необхідне лікування.

Кожна 50-та вагітна жінка інфікована

На Фіджі оголосили про спалах СНІДу ще в січні 2025 року після того, як кількість нових випадків зараження потроїлася до 1093 у період з січня по вересень 2024 року.

Відомо, що населення цієї тихоокеанської країни становить понад 930 000 осіб (діти та дорослі). Щорічно острови відвідує приблизно мільйон туристів.

За даними газети "Фіджі Таймс", ситуація викликає особливе занепокоєння, адже у вагітних жінок ВІЛ виявляють у кожної 50-ї жінки під час медичних оглядів.

Нагадаємо, що у Китаї виявлено вірус, який передається кліщами та викликає важке захворювання, схоже на грип.

Також ШІ розробив 16 нових вірусів, яких раніше не існувало в природі.