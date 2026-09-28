Андрій Коваленко офіційно звільнився з ЦПД РНБО

Андрій Коваленко опублікував знімок із президентом України та подякував, що той прийняв його заяву на звільнення.

"Три роки в ЦПД РНБО — це довгий шлях. Вдячний за цю можливість принести користь державі на цьому напрямку. Вважаю, що нам з командою вдалося розбудувати сильну інституцію, наростити медійні продукти для протидії дезі і формуванню українського порядку денного. А також значно посилити взаємодію з міжнародними партнерами. Для мене настав час рухатися далі. Радий цьому", — написав Коваленко у пості в соцмережах.

Він зазначив, що лишається в процесах нацбезпеки і "когнітивного протиборства з росією". Та запевнив, що його особисті медійні сторінки працюватимуть далі.

Нагадаємо, про те, що Андрій Коваленко написав заяву про звільнення з посади керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України, стало відомо 17 вересня.

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Раніше голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розповів про мету невпинних повітряних атак Росії на Київ.