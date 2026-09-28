Андрей Коваленко официально уволился из ЦПД СНБО

Андрей Коваленко опубликовал фотографию с президентом Украины и поблагодарил его за то, что тот принял его заявление об увольнении.

"Три года в ЦПД СНБО — это долгий путь. Благодарен за эту возможность принести пользу государству в этом направлении. Считаю, что нам с командой удалось создать сильную структуру, расширить спектр медийных продуктов для противодействия дезинформации и формирования украинской повестки дня. А также значительно усилить взаимодействие с международными партнерами. Для меня настало время двигаться дальше. Рад этому", — написал Коваленко в посте в соцсетях.

Он отметил, что продолжает участвовать в процессах, связанных с национальной безопасностью и "когнитивным противостоянием с Россией". При этом он заверил, что его личные страницы в социальных сетях будут работать и дальше.

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Напомним, что 17 сентября стало известно о том, что Андрей Коваленко подал заявление об увольнении с должности руководителя Центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее глава Центра по противодействию дезинформации СНБО Андрей Коваленко рассказал о целях непрекращающихся воздушных ударов России по Киеву.