Через відмову від однієї дисципліни студент може втратити місце у виші: що зміниться з 1 жовтня

Від 1 жовтня 2026 року для частини студентів вивчення дисципліни "Основи національного спротиву" стає обов’язковим. За відмову від її вивчення або неуспішне складання підсумкового контролю можуть відрахувати із закладу освіти.

Відповідні зміни передбачає Закон України №4826-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань підготовки громадян України до національного спротиву”.

Нові правила стосуються здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою.

Дисципліна “Основи національного спротиву” включається до освітніх програм і навчальних планів закладів освіти всіх форм власності. Йдеться про студентів, які здобувають фахову передвищу освіту або ступінь вищої освіти бакалавра, а також магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.

Закон передбачає практичні заняття, під час яких студенти мають набувати навичок поводження зі стрілецькою зброєю, мінної безпеки, домедичної допомоги та інших умінь відповідно до програми дисципліни. Практичні заняття проводитимуть на відповідній навчальній та полігонній базі з дотриманням правил безпеки.

Видео дня

Водночас закон визначає категорії студентів, яких звільняють від вивчення дисципліни. Це, зокрема, ті, хто вже проходив військову службу, успішно вивчав “Основи національного спротиву” під час попереднього здобуття освіти або має документ про проходження базової загальновійськової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.

Також дисципліну не повинні вивчати студенти, які навчаються за формою, відмінною від денної або дуальної, а також ті, хто проживає на тимчасово окупованій території України.

Окремі умови передбачені для студентів, чиє віровчення не допускає користування зброєю. Вони можуть замінити пов’язані зі зброєю складові дисципліни іншими, що не суперечать їхньому віровченню. Студенти з інвалідністю або ті, хто частково втратив працездатність без встановлення інвалідності, за заявою та за наявності підтвердних медичних документів можуть бути звільнені від практичних занять, які можуть зашкодити їхньому здоров’ю.

Згідно із законом, неуспішне складання підсумкового контролю або відмова від вивчення “Основ національного спротиву”, якщо студент не належить до категорій, звільнених від дисципліни, є підставою для відрахування із закладу освіти.

Підготовка здобувачів фахової передвищої та вищої освіти за денною або дуальною формою, передбачена законом, розпочинається з 1 жовтня 2026 року.

Раніше під час Українського молодіжного форуму президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні обговорюють можливість зміни умов проведення НМТ, щоб знизити психологічне навантаження на випускників. Серед можливих змін розглядають повторне складання тесту, а також коригування його формату, тривалості та строків проведення.

Крім того, стало відомо, хто в Україні може отримувати академічні стипендії.