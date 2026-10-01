Из-за отказа от одной дисциплины студент может лишиться места в вузе: что изменится с 1 октября

С 1 октября 2026 года для части студентов изучение дисциплины "Основы национального сопротивления" становится обязательным. За отказ от её изучения или неуспешную сдачу итогового контроля могут отчислить из учебного заведения.

Соответствующие изменения предусмотрены Законом Украины № 4826-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению".

Новые правила касаются студентов, получающих профессиональное предвузовское и высшее образование по дневной или дуальной форме обучения.

Дисциплина "Основы национального сопротивления" включается в образовательные программы и учебные планы учебных заведений всех форм собственности. Речь идет о студентах, получающих профессиональное довысшее образование или степень бакалавра, а также магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

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Закон предусматривает практические занятия, в ходе которых студенты должны осваивать навыки обращения со стрелковым оружием, минной безопасности, оказания первой помощи и другие навыки в соответствии с программой дисциплины. Практические занятия будут проводиться на соответствующей учебной и полигонной базе с соблюдением правил безопасности.

В то же время закон определяет категории студентов, которые освобождаются от изучения данной дисциплины. Это, в частности, те, кто уже проходил военную службу, успешно изучал "Основы национального сопротивления" в ходе предыдущего обучения или имеет документ о прохождении базовой общевойсковой подготовки и получении военно-учетной специальности.

Кроме того, этот предмет не должны изучать студенты, обучающиеся по форме, отличной от дневной или дуальной, а также те, кто проживает на временно оккупированной территории Украины.

Для студентов, чье вероучение не допускает использования оружия, предусмотрены особые условия. Они могут заменить связанные с оружием компоненты дисциплины другими, не противоречащими их вероучению. Студенты с инвалидностью или те, кто частично утратил трудоспособность без установления инвалидности, по заявлению и при наличии подтверждающих медицинских документов могут быть освобождены от практических занятий, которые могут нанести вред их здоровью.

Согласно закону, неуспешная сдача итогового контроля или отказ от изучения курса "Основы национального сопротивления", если студент не относится к категориям, освобожденным от изучения данной дисциплины, являются основанием для отчисления из учебного заведения.

Подготовка студентов, получающих профессиональное предвузовское и высшее образование по дневной или дуальной форме обучения, предусмотренная законом, начинается с 1 октября 2026 года.

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