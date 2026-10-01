Після Фаріон у Зінченка був список нових цілей: в суді назвали імена

Під час оголошення вироку В’ячеславу Зінченку у справі про вбивство Ірини Фаріон один із суддів розповів про записи, знайдені у матеріалах справи. У них фігурували прізвища людей, яких Зінченко міг розглядати як наступні цілі.

Про це він повідомив під час слухання у справі.

Серед згаданих під час засідання — народний депутат Олексій Гончаренко, Олександр Вілкул, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, заступник керівника Офісу президента Олег Татаров та радник президента Михайло Подоляк.

Зі слів судді, у записах також згадувалися категорії людей, зокрема народні депутати, які голосували щодо питань, пов’язаних із територіями Донецької та Луганської областей, представники заборонених в Україні ОПЗЖ та Партії регіонів.

Інформація про можливі наступні цілі містилася серед матеріалів, які суд досліджував під час розгляду справи про вбивство Фаріон.

Видео дня

Раніше повідомлялося, що після вбивства Ірини Фаріон Зінченко шукав інформацію про інших людей. У матеріалах справи також фігурували згадки про народного депутата Максима Бужанського та інших осіб.

Нагадаємо, за обвинуваченням у вбивстві Фаріон суд засудив В’ячеслава Зінченка до довічного позбавлення волі. Його визнали винним в умисному вбивстві людини у зв’язку з виконанням нею громадянського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Увечері 19 липня 2024 року Ірина Фаріон дістала вогнепальне поранення в голову. Мовознавицю та колишню депутатку госпіталізували, проте медикам не вдалося врятувати її життя.

Пізніше правоохоронці затримали В’ячеслава Зінченка. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві Ірини Фаріон.

Захисники Зінченка стверджували, що у них є відео, на якому, за їхніми словами, одночасно видно двох людей, схожих на обвинуваченого. На думку адвокатів, цей запис міг мати значення для справи.