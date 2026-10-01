После Фарион у Зинченко был список новых целей: в суде назвали имена
Во время оглашения приговора Вячеславу Зинченко по делу об убийстве Ирины Фарион один из судей рассказал о записях, обнаруженных в материалах дела. В них фигурировали фамилии людей, которых Зинченко мог рассматривать в качестве следующих целей.
Об этом он сообщил в ходе слушания по делу.
Среди упомянутых в ходе заседания — народный депутат Алексей Гончаренко, Александр Вилкул, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров и советник президента Михаил Подоляк.
По словам судьи, в записях также упоминались категории людей, в частности народные депутаты, голосовавшие по вопросам, связанным с территориями Донецкой и Луганской областей, а также представители запрещённых в Украине ОПЗЖ и Партии регионов.
Информация о возможных следующих целях содержалась в материалах, которые суд изучал в ходе рассмотрения дела об убийстве Фарион.
Ранее сообщалось, что после убийства Ирины Фарион Зинченко искал информацию о других людях. В материалах дела также фигурировали упоминания о народном депутате Максиме Бужанском и других лицах.
Напомним, по обвинению в убийстве Фарион суд приговорил Вячеслава Зинченко к пожизненному лишению свободы. Его признали виновным в умышленном убийстве человека в связи с исполнением им гражданского долга по мотивам национальной нетерпимости, а также в незаконном обращении с оружием.
Вечером 19 июля 2024 года Ирина Фарион получила огнестрельное ранение в голову. Лингвист и бывшая депутат была госпитализирована, однако медикам не удалось спасти ей жизнь.
Позже правоохранители задержали Вячеслава Зинченко. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве Ирины Фарион.
Защитники Зинченко утверждали, что у них есть видео, на котором, по их словам, одновременно видны два человека, похожих на обвиняемого. По мнению адвокатов, эта запись могла иметь значение для дела.