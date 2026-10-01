После Фарион у Зинченко был список новых целей: в суде назвали имена

Во время оглашения приговора Вячеславу Зинченко по делу об убийстве Ирины Фарион один из судей рассказал о записях, обнаруженных в материалах дела. В них фигурировали фамилии людей, которых Зинченко мог рассматривать в качестве следующих целей.

Об этом он сообщил в ходе слушания по делу.

Среди упомянутых в ходе заседания — народный депутат Алексей Гончаренко, Александр Вилкул, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров и советник президента Михаил Подоляк.

По словам судьи, в записях также упоминались категории людей, в частности народные депутаты, голосовавшие по вопросам, связанным с территориями Донецкой и Луганской областей, а также представители запрещённых в Украине ОПЗЖ и Партии регионов.

Информация о возможных следующих целях содержалась в материалах, которые суд изучал в ходе рассмотрения дела об убийстве Фарион.

Видео дня

Ранее сообщалось, что после убийства Ирины Фарион Зинченко искал информацию о других людях. В материалах дела также фигурировали упоминания о народном депутате Максиме Бужанском и других лицах.

Напомним, по обвинению в убийстве Фарион суд приговорил Вячеслава Зинченко к пожизненному лишению свободы. Его признали виновным в умышленном убийстве человека в связи с исполнением им гражданского долга по мотивам национальной нетерпимости, а также в незаконном обращении с оружием.

Вечером 19 июля 2024 года Ирина Фарион получила огнестрельное ранение в голову. Лингвист и бывшая депутат была госпитализирована, однако медикам не удалось спасти ей жизнь.

Позже правоохранители задержали Вячеслава Зинченко. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве Ирины Фарион.

Защитники Зинченко утверждали, что у них есть видео, на котором, по их словам, одновременно видны два человека, похожих на обвиняемого. По мнению адвокатов, эта запись могла иметь значение для дела.