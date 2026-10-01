Довічний вирок Зінченку будуть оскаржувати: що кажуть сторони захисту та обвинувачення

Так, донька загиблої мовознавиці Ірини Фаріон Софія Особа назвала "історичним" вирок В'ячеславу Зінченку, якого засудили до довічного позбавлення волі. Втім група підтримки Зінченка заявляє, що захист хоче представити матеріали, які можуть вплинути на оцінку доказів у справі.

1 жовтня Шевченківський райсуд Львова виніс вирок В'ячеславу Зінченку — обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Його засудили до довічного ув’язнення. Фокус зібрав коментарі як сторони обвинувачення, так і захисту.

Зінченко отримав довічний вирок

Вирок ухвалила колегія суддів — голова Петро Невойт та судді Олександр Баєв і Павло Едер. Сторона обвинувачення — прокурори Дмитро Петльований та Олена Данилів — вимагала довічного ув'язнення. Сторона захисту заперечувала будь-які докази вини свого підзахисного.

Під час засідання 1 жовтня суддя сказав, що вина Зінченка була доведена повністю. Але це рішення не є остаточним, і його можна оскаржити протягом 30 днів.

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Упродовж судового розгляду Зінченко своєї вини не визнавав та відмовився від права на останнє слово. Окрім цього, Зінченко заперечував проти цивільного позову, у якому донька вбитої мовознавиці Софія Особа просила про компенсацію розміром 15 мільйонів гривень за вбивство матері. Суд присудив їй 5 мільйонів гривень. Особа вже заявила, що спрямує ці гроші на потреби бригади "Рубіж", де служив її чоловік Василь Особа.

Донька Фаріон назвала вирок Зінченку історичним — що каже сторона обвинувачення

Софія Особа висловила вдячність усім за підтримку родини та зазначила, що Ірина Фаріон залишила після себе ідеї, які вони продовжують відстоювати. Вона також розповіла, що їй було емоційно важко чекати на рішення суду, але вона вдячна суддям за максимальне покарання, зазначивши, що детально спланований злочин має бути покараний довічним ув'язненням.

"Це історичний вирок. Він дає чітко зрозуміти: ніхто не має права вбивати українців на своїй землі… Зінченко сів довічно за це жорстокий і детально спланований злочин", – заявила Особа.

Прокурор Дмитро Петльований зазначив, що вирок Зінченку відповідає позиції сторони обвинувачення.

"Це та позиція, яка була нами висловлена як стороною обвинувачення у судових дебатах. Суд озвучив усі докази, які були досліджені та які, на думку суду, мають вагоме значення і лягли в основу обґрунтування того, що саме Зінченко вчинив цей злочин", — розповів прокурор.

Нагадаємо, за даними слідства, у Зінченка виникла особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови та культури. Хоча заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов заявляв після особистого спілкування із Зінченком, що той є "абсолютно проукраїнським", але "вважає, що не треба розділяти українське суспільство".

Група підтримки В'ячеслава Зінченка та його захист будуть подавати апеляцію

Активістка Тетяна Мусихіна, яка підтримувала Зінченка та вважає, що справа проти нього сфабрикована, заявила, що рішення Шевченківського районного суду Львова планують оскаржити в апеляції. Вона стверджує, що захист представить матеріали, які можуть вплинути на оцінку доказів у справі. Зокрема, вона згадала відеозапис щодо пересування Зінченка та матеріали стосовно свідка.

Під судом зібрались і ті, хто вимагав покарання для Зінченко і його група підтримки

Адвокатка Зінченка також стверджує, що справа проти її підзахисного сфальсифікована.

"Я вважаю, що суд не надав можливості моєму підзахисному висловитися. Повірте, там є що сказати. Справа сфальсифікована. Я заявляю, що мій підзахисний абсолютно не винен у цій справі, тому що абсолютно немає ніяких доказів. Тому ми будемо продовжувати здійснювати захист і будемо добиватися справедливості. Якщо не доб'ємось її в Україні, то ми доб'ємось її в Європейському суді", — заявила журналістам після засідання адвокатка Діана Кара.

Нагадаємо, Фокус писав про вирок В'ячеславу Зінченку та про подробиці злочину.

Адвокати Зінченка також заявляли, що мають відеозапис, на якому, за їхніми словами, можна побачити двох людей, схожих на їхнього підзахисного. Захист вважав це доказом, який може бути важливим для справи.