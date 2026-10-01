Пожизненный приговор Зинченко будут обжаловать: что говорят стороны защиты и обвинения

Так, дочь погибшей лингвистки Ирины Фарион София Особа назвала "историческим" приговор Вячеславу Зинченко, которого приговорили к пожизненному лишению свободы. Впрочем, группа поддержки Зинченко заявляет, что защита хочет представить материалы, которые могут повлиять на оценку доказательств по делу.

1 октября Шевченковский районный суд Львова вынес приговор Вячеславу Зинченко — обвиняемому в убийстве лингвиста Ирины Фарион. Его приговорили к пожизненному заключению. Фокус собрал комментарии как стороны обвинения, так и защиты.

Зинченко получил пожизненный приговор

Приговор вынесла коллегия судей в составе председателя Петра Невойта и судей Александра Баева и Павла Эдера. Сторона обвинения — прокуроры Дмитрий Петльованый и Елена Данилов — требовала пожизненного заключения. Сторона защиты оспаривала любые доказательства вины своего подзащитного.

В ходе заседания 1 октября судья заявил, что вина Зинченко была доказана полностью. Однако это решение не является окончательным, и его можно обжаловать в течение 30 дней.

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На протяжении судебного разбирательства Зинченко не признавал своей вины и отказался от права на последнее слово. Кроме того, Зинченко возражал против гражданского иска, в котором дочь убитой лингвистки София Особа просила о компенсации в размере 15 миллионов гривен за убийство матери. Суд присудил ей 5 миллионов гривен. Особа уже заявила, что направит эти деньги на нужды бригады "Рубеж", где служил её муж Василий Особа.

Дочь Фарион назвала приговор Зинченко историческим — что говорит сторона обвинения

София Особа поблагодарила всех за поддержку семьи и отметила, что Ирина Фарион оставила после себя идеи, которые они продолжают отстаивать. Она также рассказала, что ей было эмоционально тяжело ждать решения суда, но она благодарна судьям за максимальное наказание, отметив, что тщательно спланированное преступление должно караться пожизненным заключением.

"Это исторический приговор. Он даёт ясно понять: никто не имеет права убивать украинцев на своей земле… Зинченко получил пожизненное заключение за это жестокое и тщательно спланированное преступление", — заявила Особа.

Прокурор Дмитрий Петлёванный отметил, что приговор Зинченко соответствует позиции стороны обвинения.

"Это та позиция, которую мы, как сторона обвинения, изложили в ходе судебных прений. Суд озвучил все доказательства, которые были исследованы и которые, по мнению суда, имеют весомое значение и легли в основу обоснования того, что именно Зинченко совершил это преступление", — рассказал прокурор.

Напомним, что, по данным следствия, у Зинченко возникла личная неприязнь к Ирине Фарион из-за её активной позиции по защите украинского языка и культуры. Хотя заместитель главы Нацполиции Андрей Небитов заявлял после личной беседы с Зинченко, что тот является "абсолютно проукраинским", но "считает, что не следует разделять украинское общество".

Группа поддержки Вячеслава Зинченко и его защита намерены подать апелляцию

Активистка Татьяна Мусихина, которая поддерживала Зинченко и считает, что дело против него сфабриковано, заявила, что решение Шевченковского районного суда Львова планируется обжаловать в апелляционном порядке. Она утверждает, что защита представит материалы, которые могут повлиять на оценку доказательств по делу. В частности, она упомянула видеозапись, касающуюся передвижения Зинченко, и материалы, касающиеся свидетеля.

У здания суда собрались и те, кто требовал наказания для Зинченко и его группы поддержки

Адвокат Зинченко также утверждает, что дело против её подзащитного сфальсифицировано.

"Я считаю, что суд не предоставил моему подзащитному возможности высказаться. Поверьте, там есть что сказать. Дело сфальсифицировано. Я заявляю, что мой подзащитный абсолютно невиновен в этом деле, поскольку нет абсолютно никаких доказательств. Поэтому мы будем продолжать осуществлять защиту и будем добиваться справедливости. Если не добьемся её в Украине, то мы добьемся её в Европейском суде", — заявила журналистам после заседания адвокат Диана Кара.

Напомним, "Фокус" писал о приговоре Вячеславу Зинченко и о подробностях преступления.

Адвокаты Зинченко также заявляли, что у них есть видеозапись, на которой, по их словам, можно увидеть двух человек, похожих на их подзащитного. Защита считала это доказательством, которое может иметь важное значение для дела.