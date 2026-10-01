У ЦПД призначили тимчасову керівницю: хто буде замість Коваленка

Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України замість Андрія Коваленка поки що займатиме Анаїт Хоперія. Вона стала в.о. керівниці ЦПД.

Згідно з офіційною інформацією на сайті ЦПД, на цій посаді Хоперія продовжить роботу у сфері протидії інформаційним загрозам та зміцнення інформаційної стійкості України. До Центру протидії дезінформації Хоперія приєдналася у червні 2021 року. За час роботи вона пройшла шлях від менеджерки з міжнародної співпраці до керівних посад: була заступницею керівника Центру та очолювала Департамент протидії інформаційним загрозам національній безпеці.

Що відомо про нову очільницю ЦПД

За фахом Анаїт Хоперія — юристка. У 2015 році вона закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримавши ступінь магістра права з відзнакою. У 2023 році захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України.

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Професійну кар’єру Хоперія розпочала у сфері міжнародного права та державного управління. У 2015–2016 роках вона працювала помічницею міжнародного експерта при Національному антикорупційному бюро України за підтримки Посольства Великої Британії.

У 2018–2019 роках Хоперія була головною спеціалісткою Департаменту міжнародних спорів Міністерства юстиції України. Наступні два роки працювала державною інспекторкою Департаменту правового забезпечення Державної податкової служби.

У 2020–2021 роках вона відповідала за міжнародну співпрацю в Департаменті інформаційної політики та зв’язків із громадськістю АТ "Укрзалізниця".

Хоперія також проходила навчання за програмами Aspen Institute Kyiv та Total Defence і стала учасницею Міжнародної програми лідерських обмінів (IVLP) Державного департаменту США.

Раніше Хоперія вже представляла Центр на міжнародних майданчиках. Зокрема, у квітні 2026 року вона разом із Коваленком брала участь у зустрічі з представниками НАТО, де сторони обговорювали поширення російських інформаційних наративів та подальшу співпрацю у сфері протидії інформаційним загрозам.

Як повідомляв Фокус, Андрій Коваленко офіційно звільнився з ЦПД РНБО. Він зазначив, що лишається в процесах нацбезпеки і "когнітивного протиборства з росією".

Раніше голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розповів про мету невпинних повітряних атак Росії на Київ.