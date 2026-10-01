В ЦПД назначили временного руководителя: кто заменит Коваленко

Центр по противодействию дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины вместо Андрея Коваленко пока будет возглавлять Анаит Хоперия. Она стала и.о. руководителя ЦПД.

Согласно официальной информации на сайте ЦПД, на этой должности Хоперия продолжит работу в сфере противодействия информационным угрозам и укрепления информационной устойчивости Украины. В Центр противодействия дезинформации Хоперия пришла в июне 2021 года. За время работы она прошла путь от менеджера по международному сотрудничеству до руководящих должностей: была заместителем руководителя Центра и возглавляла Департамент противодействия информационным угрозам национальной безопасности.

Что известно о новой руководительнице ЦПД

По специальности Анаит Хоперия — юрист. В 2015 году она окончила юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, получив степень магистра права с отличием. В 2023 году она защитила диссертацию и получила ученую степень кандидата юридических наук в Научно-исследовательском институте частного права и предпринимательства имени академика Ф. Г. Бурчака НАПрН Украины.

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Хоперия начала свою профессиональную карьеру в сфере международного права и государственного управления. В 2015–2016 годах она работала помощницей международного эксперта в Национальном антикоррупционном бюро Украины при поддержке Посольства Великобритании.

В 2018–2019 годах Хоперия занимала должность главного специалиста Департамента международных споров Министерства юстиции Украины. Следующие два года она работала государственным инспектором Департамента правового обеспечения Государственной налоговой службы.

В 2020–2021 годах она отвечала за международное сотрудничество в Департаменте информационной политики и связей с общественностью АО "Укрзализныця".

Хоперия также прошла обучение по программам Aspen Institute Kyiv и Total Defence и стала участницей Международной программы лидерских обменов (IVLP) Государственного департамента США.

Ранее Хоперия уже представляла Центр на международных площадках. В частности, в апреле 2026 года она вместе с Коваленко принимала участие во встрече с представителями НАТО, где стороны обсуждали распространение российских информационных нарративов и дальнейшее сотрудничество в сфере противодействия информационным угрозам.

Как сообщал Фокус, Андрей Коваленко официально уволился из ЦПД СНБО. Он отметил, что продолжит участвовать в процессах обеспечения национальной безопасности и "когнитивного противостояния с Россией".

Ранее глава Центра по противодействию дезинформации СНБО Андрей Коваленко рассказал о целях непрекращающихся воздушных атак России на Киев.