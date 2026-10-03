"Нова пошта" скоротила терміни безплатного зберігання посилок у відділеннях: деталі

Відтепер поштові відправлення можуть залишатися у відділеннях безплатно лише п'ять днів. До цього термін безкоштовного зберігання посилок складав тиждень.

З четверга, 1 жовтня, змінився термін безоплатного зберігання вантажів у відділеннях "Нової пошти". Про це інформує пресслужба оператора.

Зміни стосуються безплатного зберігання документів, посилок, вантажів та шин й дисків для автомобілів. Строк безплатного зберігання палет залишається без змін і складає 3 дні.

"Що менше часу відправлення перебуває у відділенні, то нижчий ризик його втрати чи пошкодження", — пояснюють у компанії зміни, наголошуючи, що в умовах постійних ворожих атак на цивільну інфраструктуру швидкість отримання відправлень є запорукою безпеки.

У "Новій пошті", посилаючись на дані внутрішньої статистики запевняють, що переважна кількість отримувачів відправлень змін не відчує, адже фактично 97% відправлень забирають з відділень якраз протягом перших п’яти днів.

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Платне зберігання посилок коштує від 15 до 150 грн за добу, залежно від типу відправлення.

Фото: Нова Пошта

Після 30 днів зберігання на відділенні відправлення вважається незатребуваним. Компанія має право розпорядитись ним на власний розсуд, наприклад, утилізувати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що компанія "Нова пошта" закриватиме відділення незалежно від рівня загрози — "жовтого" чи "червоного". Крім того, у поштового оператора з'явилась власна система фіксації небезпеки: якщо система зафіксує ризик для певного відділення, то воно закриється, навіть якщо не буде офіційного попередження.

Також Фокус писав, яких фінансових втрат зазнали "Укрпошта", "Нова пошта" та Meest після російських ударів.