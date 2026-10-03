"Новая почта" сократила сроки бесплатного хранения посылок в отделениях: подробности

Отныне почтовые отправления могут храниться в отделениях бесплатно лишь пять дней. Ранее срок бесплатного хранения посылок составлял неделю.

С четверга, 1 октября, изменился срок бесплатного хранения грузов в отделениях "Новой почты". Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Изменения касаются бесплатного хранения документов, посылок, грузов, а также шин и дисков для автомобилей. Срок бесплатного хранения паллет остается прежним и составляет 3 дня.

"Чем меньше времени отправление находится в отделении, тем ниже риск его потери или повреждения", — объясняют в компании эти изменения, подчеркивая, что в условиях постоянных вражеских атак на гражданскую инфраструктуру скорость доставки отправлений является залогом безопасности.

В "Новой почте", ссылаясь на данные внутренней статистики, уверяют, что подавляющее большинство получателей посылок не почувствует никаких изменений, ведь фактически 97% посылок забирают из отделений именно в течение первых пяти дней.

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Платное хранение посылок стоит от 15 до 150 грн в сутки, в зависимости от типа отправления.

Фото: Нова Пошта

По истечении 30 дней хранения в отделении отправление считается невостребованным. Компания вправе распорядиться им по своему усмотрению, например, утилизировать.

Напомним, ранее стало известно, что компания "Новая почта" будет закрывать отделения независимо от уровня угрозы — "желтого" или "красного". Кроме того, у почтового оператора появилась собственная система фиксации опасности: если система зафиксирует риск для определенного отделения, то оно закроется, даже если не будет официального предупреждения.

Также Фокус писал о том, какие финансовые потери понесли "Укрпочта", "Новая почта" и Meest после российских ударов.