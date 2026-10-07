В українському законодавстві вперше запровадять норму "антиокупас": що це таке

У новому Цивільному кодексі планується вперше в українському законодавстві запровадити норму "антиокупас", за якою право власника буде сильнішим за факт утримання майна.

"Ми вперше заводимо "антиокупас" в українське законодавство. І тепер, якщо ти щось утримуєш у себе, то в тебе це не право, в тебе - просто факт посідання. І завжди, коли приходить власник, він не сперечається з тобою по правах, він просто забирає те, на що в тебе немає права. І тому ми вперше заводимо таку "антиокупасну" норму в цивільне законодавство, коли право власності завжди пріоритетне, завжди, а посідач не має жодних прав, тільки констатується факт утримання тієї чи іншої речі", — зазначив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на зустрічі зі студентами та викладачами університетів Тернополя у межах ініціативи "Парламентський діалог", повідомляє "Укрінформ".

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Також в новому Цивільному кодексі хочуть прописати окрему норму саме для тимчасово переміщених осіб, чиє майно залишилося на тимчасово окупованих територіях.

Стефанчук повідомив, що зараз влада працює із Міністерством оборони, Міністерством ветеранів та Міністерством економіки, щоб прописати ці норми, щоб за цей період, коли території під окупацією, не поширювалися норми набувальної давнини й інші можливості для агресора "потім пред'являти, ніби за чинним Цивільним кодексом вони набули якихось прав".

Мета таких змін — не допустити ситуації, за якої тривале перебування майна під контролем іншої особи або окупаційної адміністрації у майбутньому використовуватиметься для оформлення на нього права власності.

"Ми цього не можемо допустити, ми унеможливимо будь-яким чином такі речі, загарбання майна українців, які тимчасово полишили свої домівки на тимчасово окупованих територіях", — наголосив Стефанчук.

Нагадаємо, Фокус писав про новий Цивільний кодекс України, який викликав скандал після прийняття.

Також стало відомо, що новий Цивільний кодекс України може заборонити реєстрацію торгових марок на кшталт "Буча Комбуча", "Бахмут" або "Привид Києва". Автори проєкту пояснюють це боротьбою з комерціалізацією трагедій і війни.