В украинском законодательстве впервые введут норму "антиокупас": что это такое

В новом Гражданском кодексе планируется впервые в украинском законодательстве ввести норму "антиокупас", согласно которой право собственника будет иметь преимущественную силу перед фактом владения имуществом.

"Мы впервые вводим понятие "антиокупас" в украинское законодательство. И теперь, если ты что-то удерживаешь у себя, то у тебя нет на это права — у тебя просто факт владения. И всегда, когда приходит собственник, он не спорит с тобой о правах, он просто забирает то, на что у тебя нет права. И поэтому мы впервые вводим такую "антиокупационную" норму в гражданское законодательство, согласно которой право собственности всегда имеет приоритет, всегда, а владелец не имеет никаких прав, только констатируется факт владения той или иной вещью", — отметил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на встрече со студентами и преподавателями университетов Тернополя в рамках инициативы "Парламентский диалог", сообщает "Укринформ".

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Кроме того, в новом Гражданском кодексе планируется закрепить отдельную норму именно для временно перемещенных лиц, чье имущество осталось на временно оккупированных территориях.

Стефанчук сообщил, что в настоящее время власти сотрудничают с Министерством обороны, Министерством по делам ветеранов и Министерством экономики с целью закрепить эти нормы, чтобы в течение этого периода, пока территории находятся под оккупацией, не распространялись нормы приобретательной давности и другие возможности для агрессора "впоследствии предъявлять, будто в соответствии с действующим Гражданским кодексом они приобрели какие-то права".

Цель таких изменений — не допустить ситуации, при которой длительное нахождение имущества под контролем другого лица или оккупационной администрации в будущем будет использоваться для оформления на него права собственности.

"Мы не можем этого допустить, мы любым способом не допустим подобных действий — захвата имущества украинцев, временно покинувших свои дома на временно оккупированных территориях", — подчеркнул Стефанчук.

Напомним, что Фокус писал о новом Гражданском кодексе Украины, который вызвал скандал после принятия.

Также стало известно, что новый Гражданский кодекс Украины может запретить регистрацию торговых марок вроде "Буча Комбуча", "Бахмут" или "Призрак Киева". Авторы проекта объясняют это борьбой с коммерциализацией трагедий и войны.