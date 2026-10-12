Деякі потяги між Україною та Словаччиною скасовано: що з розкладом рейсів
12 і 13 жовтня тимчасово скасують частину міжнародних пасажирських поїздів між Україною та Словаччиною. Обмеження пов’язані з ремонтними роботами на залізничній станції Чоп у Закарпатській області.
Про зміни в русі транспорту повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України. Там назвали рейси, які будуть скасовані.
Які поїзди скасують 12 і 13 жовтня
У понеділок, 12 жовтня, не курсуватиме поїзд сполученням Братислава — Чоп. За розкладом він мав прибути на залізничну станцію Чоп о 21:41.
У вівторок, 13 жовтня, обмеження будуть масштабнішими. Скасують усі поїзди, які прямують до Словаччини та Чехії й у зворотному напрямку через пункт пропуску "Чоп (Страж)".
Таким чином, пасажирам, які планували міжнародні залізничні поїздки цими маршрутами, варто врахувати тимчасові зміни та заздалегідь перевірити можливість відправлення.
Що радять пасажирам
У Державній прикордонній службі рекомендують перед поїздкою перевірити актуальний розклад руху та наявність потрібного рейсу. Оскільки обмеження пов’язані з ремонтними роботами на станції Чоп, пасажирам варто уточнити інформацію у перевізника та, за потреби, заздалегідь розглянути альтернативні варіанти маршруту.
Тимчасові зміни стосуються міжнародного залізничного сполучення через українсько-словацький кордон у зазначені дати. Інформації про продовження обмежень після 13 жовтня у повідомленні прикордонників немає.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" може незабаром платити пасажирам за затримки потягів. Відповідний законопроєкт вже у Верховній Раді.
Зазначимо, у 2026 році через масовані та тривалі повітряні обстріли, які РФ влаштовувала Україні, відбувались серйозні затримки поїздів "Укрзалізниці".