Деякі потяги між Україною та Словаччиною скасовано: що з розкладом рейсів

12 і 13 жовтня тимчасово скасують частину міжнародних пасажирських поїздів між Україною та Словаччиною. Обмеження пов’язані з ремонтними роботами на залізничній станції Чоп у Закарпатській області.

Про зміни в русі транспорту повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України. Там назвали рейси, які будуть скасовані.

Які поїзди скасують 12 і 13 жовтня

У понеділок, 12 жовтня, не курсуватиме поїзд сполученням Братислава — Чоп. За розкладом він мав прибути на залізничну станцію Чоп о 21:41.

У вівторок, 13 жовтня, обмеження будуть масштабнішими. Скасують усі поїзди, які прямують до Словаччини та Чехії й у зворотному напрямку через пункт пропуску "Чоп (Страж)".

Таким чином, пасажирам, які планували міжнародні залізничні поїздки цими маршрутами, варто врахувати тимчасові зміни та заздалегідь перевірити можливість відправлення.

Видео дня

Що радять пасажирам

У Державній прикордонній службі рекомендують перед поїздкою перевірити актуальний розклад руху та наявність потрібного рейсу. Оскільки обмеження пов’язані з ремонтними роботами на станції Чоп, пасажирам варто уточнити інформацію у перевізника та, за потреби, заздалегідь розглянути альтернативні варіанти маршруту.

Тимчасові зміни стосуються міжнародного залізничного сполучення через українсько-словацький кордон у зазначені дати. Інформації про продовження обмежень після 13 жовтня у повідомленні прикордонників немає.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" може незабаром платити пасажирам за затримки потягів. Відповідний законопроєкт вже у Верховній Раді.

Зазначимо, у 2026 році через масовані та тривалі повітряні обстріли, які РФ влаштовувала Україні, відбувались серйозні затримки поїздів "Укрзалізниці".