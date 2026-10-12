Некоторые поезда между Украиной и Словакией отменены: что с расписанием рейсов
12 и 13 октября временно отменят часть международных пассажирских поездов между Украиной и Словакией. Ограничения связаны с ремонтными работами на железнодорожной станции Чоп в Закарпатской области.
Об изменениях в движении транспорта сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины. Там назвали рейсы, которые будут отменены.
Какие поезда будут отменены 12 и 13 октября
В понедельник, 12 октября, поезд по маршруту Братислава — Чоп не будет курсировать. Согласно расписанию, он должен был прибыть на железнодорожную станцию Чоп в 21:41.
Во вторник, 13 октября, ограничения будут более масштабными. Будут отменены все поезда, следующие в Словакию и Чехию, а также в обратном направлении через пункт пропуска "Чоп (Страж)".
Таким образом, пассажирам, планировавшим международные железнодорожные поездки по этим маршрутам, следует учесть временные изменения и заранее проверить возможность отправления.
Что советуют пассажирам
В Государственной пограничной службе рекомендуют перед поездкой проверить актуальное расписание движения и наличие нужного рейса. Поскольку ограничения связаны с ремонтными работами на станции Чоп, пассажирам следует уточнить информацию у перевозчика и, при необходимости, заранее рассмотреть альтернативные варианты маршрута.
Временные изменения касаются международного железнодорожного сообщения через украинско-словацкую границу в указанные даты. Информации о продлении ограничений после 13 октября в сообщении пограничников нет.
Напомним, что "Укрзализныця" может в скором времени выплачивать пассажирам компенсацию за задержки поездов. Соответствующий законопроект уже находится в Верховной Раде.
Отметим, что в 2026 году из-за массированных и продолжительных воздушных обстрелов, которые РФ устраивала в отношении Украины, происходили серьезные задержки поездов "Укрзализныци".