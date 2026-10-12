Некоторые поезда между Украиной и Словакией отменены: что с расписанием рейсов

12 и 13 октября временно отменят часть международных пассажирских поездов между Украиной и Словакией. Ограничения связаны с ремонтными работами на железнодорожной станции Чоп в Закарпатской области.

Об изменениях в движении транспорта сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины. Там назвали рейсы, которые будут отменены.

Какие поезда будут отменены 12 и 13 октября

В понедельник, 12 октября, поезд по маршруту Братислава — Чоп не будет курсировать. Согласно расписанию, он должен был прибыть на железнодорожную станцию Чоп в 21:41.

Во вторник, 13 октября, ограничения будут более масштабными. Будут отменены все поезда, следующие в Словакию и Чехию, а также в обратном направлении через пункт пропуска "Чоп (Страж)".

Таким образом, пассажирам, планировавшим международные железнодорожные поездки по этим маршрутам, следует учесть временные изменения и заранее проверить возможность отправления.

Видео дня

Что советуют пассажирам

В Государственной пограничной службе рекомендуют перед поездкой проверить актуальное расписание движения и наличие нужного рейса. Поскольку ограничения связаны с ремонтными работами на станции Чоп, пассажирам следует уточнить информацию у перевозчика и, при необходимости, заранее рассмотреть альтернативные варианты маршрута.

Временные изменения касаются международного железнодорожного сообщения через украинско-словацкую границу в указанные даты. Информации о продлении ограничений после 13 октября в сообщении пограничников нет.

Напомним, что "Укрзализныця" может в скором времени выплачивать пассажирам компенсацию за задержки поездов. Соответствующий законопроект уже находится в Верховной Раде.

Отметим, что в 2026 году из-за массированных и продолжительных воздушных обстрелов, которые РФ устраивала в отношении Украины, происходили серьезные задержки поездов "Укрзализныци".