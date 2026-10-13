Найбрудніша річ: інфекціоністка пояснила, чи можна заразитися через гроші

Гроші є найбруднішою річчю як у переносному, так і в прямому значенні цього слова, і вони, теоретично, можуть стати джерелом цілком реальних захворювань.

Щоправда, щоб заразитися від них, треба дуже постаратися, проте це цілком можливо, розповіла в розмові з "Труха Україна" інфекціоністка Ольга Голубовська.

Вона нагадала, що в Китаї, де у 2019 році спалахнула епідемія коронавірусу, не тільки мили вулиці, а й спалили всі паперові гроші.

Лікарка наголошує: щоб людина заразилася чимось через гроші, на купюрах має бути чимало цього збудника.

"Потрібно, щоб збудники якимось чином потрапили в організм людини. Облизувати там ці гроші, торкатися їх, цілувати — я не знаю. Тоді, можливо, це й можливо", — зазначає гостя ефіру.

Загалом же на грошах — умовно-патогенна флора, з якою кожна людина контактує щодня. Отже, зазначає Голубовська, теоретично заразитися чимось через гроші можна, але на практиці ймовірність цього вкрай мала:

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"Це можливо лише в тому випадку, якщо людина не дотримується елементарних правил гігієни".

Нагадаємо, що вірус, який передається кліщами та викликає важке захворювання, схоже на грип, виявлено в Китаї.

Також повідомлялося, що США офіційно пояснили, звідки взявся коронавірус.