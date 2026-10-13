Самая грязная вещь: инфекционист объяснила, можно ли заразиться через деньги
Деньги являются самой грязной вещью как в переносном, так и в прямом смысле этого слова, и они, теоретически, могут стать источником вполне реальных заболеваний.
Правда, чтобы заразиться от них, необходимо очень постараться, однако это вполне возможно, рассказала в беседе с "Труха Украина" инфекционист Ольга Голубовская.
Она напомнила, что в Китае, где началась вспышка коронавируса в 2019 году, не только мыли улицы, но и сожгли все бумажные деньги.
Доктор подчеркивает: чтобы человек заразился чем-нибудь через деньги, этого возбудителя на купюрах должно быть немало.
"Надо, чтобы возбудители каким-то образом попали в организм человека. Облизывать там эти деньги, трогать их, целовать, я не знаю. Тогда, может, и возможно", — отмечает гостья эфира.
В целом же на деньгах — условно патогенная флора, с которой любой человек контактирует ежедневно. Таким образом, констатирует Голубовская, теоретически заразиться чем-нибудь через деньги можно, но практически процент этого крайне мал:
"Это возможно только в том случае, если человек не придерживается элементарной гигиены".
Напомним, вирус, передающийся клещами и вызывающий тяжелое заболевание, напоминающее грипп, обнаружен в Китае.
Также сообщалось, что США официально объяснили, откуда взялся коронавирус.