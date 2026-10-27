У Карпатах -4 та купи снігу: чи очікує Україну стрімке похолодання та опади, — синоптики

В Україні на наступному тижні буде похолодання, але ще без морозів, прогнозують синоптики. Тим часом з'явились кадри з засніжених Карпат та попередження ДСНС про погіршення погодних умов й про небезпеку для туристів. Яка ситуація в горах та чого очікувати від погоди на початку листопада?

На горі Драгобрат попри кінець жовтня випав шар снігу та тримають морози до -4 градусів, ідеться на сторінці Facebook ДСНС Івано-Франківської області. На фото, опублікованих рятувальниками — гора "Піп Іван", вкрита снігом та туманом. На прямій трансляції з Драгобрату — побілілі ялини та дахи будинків. Тим часом Фокус зібрав прогнози синоптиків про погоду в Україні та з'ясував, коли температура опуститься до нуля та до перших морозів?

Погода в Україні — засніжені Карпати 28 жовтня 2026 року Фото: ДСНС

У дописі ДСНС — інформація про ситуацію в горах станом на 8 год 27 жовтня. Вказано, на горі Піп Іван — хмари, мороз до -4 та пориви північно-східного вітру до 17 м/с. Крім того, є попередження для туристів, що високогір'я вкрите снігом і тому краще не виходити в похід.

Видео дня

На сторінці порталу Snig.info є більш детальні дані про погоду в Карпатах, зібрані на метеорологічних сайтах (наприклад, Windy, Windguru тощо). Наприклад, на горі Драгобрат, розташованій у Рахівському районі Закарпатської області, 27-28 жовтня — хмарно та волога, а температура повітря змінюється від узніжжя до вершини: на нижній метеостанції — від +4 до +8, на середній — від +2 до +7, на верхній — від -1 до +5. Крім того, очікують опади: внизу — дощ, вище в горах — мокрий сніг. Також попередили про погану видимість. Прогноз для Карпат на період від 31 жовтня до 5 листопада — сніг з дощем та середня температура повітря вдень від 0 до +4 градусів, вночі від 0 до -4.

Погода в Україні — прогноз для Карпат з 28 жовтня по 5 листопада 2026 року Фото: snih.info

Погода в Україні — коли прогнозують похолодання

Фахівці "Укргідрометцентру" розповіли в цілому про прогноз погоди в Україні на найближчі 7-10 днів. Згідно з інфографікою на порталі синоптиків, температура повітря протягом тижня поступово знижуватиметься, але так і не впаде нижче нуля навіть вночі. При цьому 28 жовтня у Закарпатській, Херсонській, Дніпропетровській областях та в Криму з'явиться сонце, а у Житомирській, Черкаській, Миколаївській, Кіровоградській будуть невеликі дощі. Крім того, протягом тижня вдень виглядатиме сонце над усіма областями України, а дощі спершу перемістяться в центр, далі — на Закарпаття, а потім два дні, 31 жовтня та 1 листопада, дощитиме у західних областях.

Погода на вихідні:

31 жовтня — температура вдень та вночі від +7 до +9 градусів, переважно хмарно, дощі майже в усіх областях окрім Житомира, Києва, Чернігова, Сум, і також сонце на півдні та на сході;

1 листопада — температура вдень від +5 до +7 градусів, вночі від +4 до +6, переважно хмарно, дощі у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій областях, сонячно та хмарно з проясненнями — у Києві та області, Чернігові, Сумах, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові та на сході.

Погода в Україні — прогноз на 31 жовтня 2026 року Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні — прогноз на 1 листопада 2026 року Фото: Укргідрометцентр

Погода на 7-10 днів

Синоптикиня Наталка Птуха, начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру, розповіла медіа "РБК-Україна" про погоду в Україні протягом поточного тижня, на вихідні та у перші дні наступного тижня. Зі слів Птухи, з понеділка над українською територією запанував новий атмосферний фронт, який, починаючи з заходу, призведе до дощів. Також синоптикиня зауважила, що в Україні тепліше, ніж у попередні роки кліматичних спостережень, але з 27 жовтня все почнеться похолодання, але не до морозу. Птуха наголосила, що до кінця жовтня заморозків не очікується.

Зазначимо, 16 жовтня ДСНС повідомляла про сніг та мороз на горі "Піп Іван" в Карпах. Рятувальники опублікували фото засніженої вершини та написали про мороз до -5 градусів.

Нагадуємо, 25 жовтня синоптик Ігоря Кібальчича з порталу Meteoprog попередив про погодну аномалію, яка очікує українців до кінця жовтня.