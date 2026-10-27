В Карпатах -4 и груды снега: ждет ли Украину стремительное похолодание и осадки, — синоптики

В Украине на следующей неделе ожидается похолодание, но пока без морозов, прогнозируют синоптики. Между тем появились кадры из заснеженных Карпат и предупреждения ГСЧС об ухудшении погодных условий и об опасности для туристов. Какова ситуация в горах и чего ожидать от погоды в начале ноября?

На горе Драгобрат, несмотря на конец октября, выпал слой снега, а температура держится на уровне до -4 градусов, говорится на странице ГСЧС Ивано-Франковской области в Facebook. На фотографиях, опубликованных спасателями, — гора "Пип Иван", покрытая снегом и туманом. В прямой трансляции с Драгобрата — побелевшие ели и крыши домов. Тем временем Фокус собрал прогнозы синоптиков о погоде в Украине и выяснил, когда температура опустится до нуля и когда начнутся первые морозы?

Погода в Украине — заснеженные Карпаты 28 октября 2026 года Фото: ГСЧС

В сообщении ГСЧС — информация о ситуации в горах по состоянию на 8 часов 27 октября. Указано, что на горе Пип Иван — облачно, мороз до -4 и порывы северо-восточного ветра до 17 м/с. Кроме того, туристам рекомендуется учитывать, что высокогорье покрыто снегом, и поэтому лучше не выходить в поход.

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На странице портала Snig.info представлены более подробные данные о погоде в Карпатах, собранные на метеорологических сайтах (например, Windy, Windguru и т. д.). Например, на горе Драгобрат, расположенной в Раховском районе Закарпатской области, 27–28 октября — облачно и влажно, а температура воздуха меняется от подножия до вершины: на нижней метеостанции — от +4 до +8, на средней — от +2 до +7, на верхней — от -1 до +5. Кроме того, ожидаются осадки: внизу — дождь, выше в горах — мокрый снег. Также предупредили о плохой видимости. Прогноз для Карпат на период с 31 октября по 5 ноября — снег с дождем и средняя температура воздуха днём от 0 до +4 градусов, ночью от 0 до -4.

Погода в Украине — прогноз для Карпат с 28 октября по 5 ноября 2026 года Фото: snih.info

Погода в Украине — когда ожидается похолодание

Специалисты "Укргидрометцентра" рассказали в целом о прогнозе погоды в Украине на ближайшие 7–10 дней. Согласно инфографике на портале синоптиков, температура воздуха в течение недели будет постепенно снижаться, но так и не опустится ниже нуля даже ночью. При этом 28 октября в Закарпатской, Херсонской, Днепропетровской областях и в Крыму появится солнце, а в Житомирской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской будут небольшие дожди. Кроме того, в течение недели днем солнце будет светить над всеми областями Украины, а дожди сначала переместятся в центр, затем — в Закарпатье, а потом два дня, 31 октября и 1 ноября, будут идти дожди в западных областях.

Погода на выходные:

31 октября — температура днём и ночью от +7 до +9 градусов, преимущественно облачно, дожди почти во всех областях, кроме Житомира, Киева, Чернигова, Сум, а также солнце на юге и на востоке;

1 ноября — температура днём от +5 до +7 градусов, ночью от +4 до +6, преимущественно облачно, дожди в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой областях, солнечно и облачно с прояснениями — в Киеве и области, Чернигове, Сумах, Днепре, Запорожье, Харькове и на востоке.

Погода в Украине — прогноз на 31 октября 2026 года Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине — прогноз на 1 ноября 2026 года Фото: Укргидрометцентр

Погода на 7–10 дней

Синоптик Наталья Птуха, руководитель отдела по взаимодействию со СМИ Украинского гидрометеорологического центра, рассказала СМИ "РБК-Украина" о погоде в Украине в течение текущей недели, на выходных и в первые дни следующей недели. По словам Птухи, с понедельника над территорией Украины установился новый атмосферный фронт, который, начиная с запада, принесет дожди. Также синоптик отметила, что в Украине теплее, чем в предыдущие годы климатических наблюдений, но с 27 октября начнётся похолодание, однако до морозов дело не дойдёт. Птуха подчеркнула, что до конца октября заморозков не ожидается.

Отметим, что 16 октября ГСЧС сообщила о снеге и морозе на горе "Пип Иван" в Карпатах. Спасатели опубликовали фото заснеженной вершины и сообщили о морозе до -5 градусов.

Напоминаем, что 25 октября синоптик Игорь Кибальчич с портала Meteoprog предупредил о погодной аномалии, которая ожидает украинцев до конца октября.