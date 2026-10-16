В Карпатах снег и мороз -5: в какие области Украины придут дождь и похолодание, — синоптики

Утром 16 октября на горе Поп Иван зафиксировали понижение температуры воздуха до "минус" 5 градусов, а Карпаты засыпало снегом, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Между тем погода в Украине хоть и ухудшится в ближайшие выходные, но в большинстве областей выпадет не снег, а дождь. Каков прогноз синоптиков на ближайшие три суток, с 17 по 19 октября?

На горе Поп Иван зафиксировали облачность и ограниченную видимость, а также мороз и северный ветер со скоростью около 12 м/с, говорится на странице Facebook "Горные спасатели Прикарпатья". Кроме того, в ГСЧС сообщили об общем ухудшении погоды, из-за чего у группы туристов между горами Брескул и Пожежевская возникли проблемы. Людей спасли и доставили в безопасное место, а остальных украинцев предупредили об опасности. Фокус собрал информацию от синоптиков о том, стоит ли ожидать первый снег в Украине и какие сюрпризы приготовила погода на выходные.

Спасатели уточнили, что в горах заблудились четверо туристов, а 22-летняя женщина была особенно изнемогла. Туристов нашли, несмотря на отсутствие связи, и доставили в Ворохту. В ГСЧС посоветовали украинцам учитывать "снег, сильный ветер, холод и плохую видимость", которые могут их ожидать в горах.

Видео дня

На фото и видео, опубликованных службой, — заснеженная вершина горы Поп Иван, туман, ограничивающий видимость, а также снежный покров в Карпатах толщиной в десятки сантиметров.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Погода в Украине — синоптики о похолодании на выходных

Синоптик Виталий Постригань из Черкасского областного центра гидрометеорологии на странице в Facebook рассказал о погоде в Украине на 17-19 октября. По словам Постриганя, Украину достиг влажный циклон, который тянется аж из Турции. Именно по этой причине 16 октября в большинстве областей ожидаются дожди различной интенсивности и дневная температура до 9–16 градусов. Подобные погодные условия сохранятся и на выходных, но с меньшим количеством осадков, добавил синоптик.

Погода на 17 октября — интенсивность дождей уменьшится, температура ночью "плюс" 6–11 градусов, днём — "плюс" 11–16.

Погода 18 и 19 октября — дожди станут более интенсивными из-за третьей волны циклона из Турции, возможны грозы, а температура ночью и днём — "плюс" 10–15.

Инфографика, опубликованная Постриганем, показывает влажный циклон по состоянию на 16 октября, который охватывает восточные области Украины и достигает северных и центральных областей.

Фото: Скриншот

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 17–19 октября

Специалисты "Укргидрометцентра" подготовили прогноз погоды в Украине на выходные и на понедельник.

Суббота, 17 октября — ожидается переменная облачность и небольшие дожди почти во всех областях Украины, кроме Львовской и Волынской. Температура воздуха ночью — "плюс" 8–10 градусов, днём "плюс" 10–12 градусов. В четырёх областях будет светить солнце — в Волынской, Ровенской, Черниговской и Сумской. Кроме того, для Луганской области прогнозируют ясную безоблачную погоду.

Воскресенье, 18 октября — ожидается усиление интенсивности дождей почти во всех областях, а на Волыни и в Луцке — незначительные осадки. Солнце будет изредка пробиваться сквозь облака в Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Температура воздуха — "плюс" 8–10 ночью, "плюс" 16–18 днём.

Фото: Укргидрометцентр

Фото: Укргидрометцентр

Понедельник, 19 октября — интенсивность дождей уменьшится, но в Киеве дожди будут по-прежнему сильнее. Температура воздуха — "плюс" 9–11 ночью, "плюс" 9–11 днём.

Фото: Укргидрометцентр

Отметим, что в начале октября синоптик Наталья Диденко опубликовала прогноз погоды в Украине и предупредила о первых заморозках. Было уточнено, что заморозки придут вместе с антициклоном и что будет солнечно и без осадков.

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