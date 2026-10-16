У Карпатах сніг та мороз -5: у які області України прийде дощ та похолодання, — синоптики

Зранку 16 жовтня на горі Піп Іван зафіксували зниження температури повітря до "мінус" 5 градусів, а Карпати засипало снігом, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Тим часом погода в Україні хоч і погіршиться на найближчі вихідні, але у більшості областей випаде не сніг, а дощ. Який прогноз синоптиків на найближчі три доби, з 17 по 19 жовтня?

На горі Піп Іван зафіксували хмарність та обмежену видимість, і також мороз та північний вітер близько 12 м/с, ідеться на сторінці Facebook "Гірські рятувальники Прикарпаття". Крім того, у ДСНС розповіли про загальне погіршення погоди, через які з'явились проблеми у групи туристів між горами Брескул та Пожежевська. Людей врятували та доставили у безпечне місце, а решту українців попередили про небезпеку. Фокус зібрав інформацію від синоптиків, чи очікувати перший сніг в Україні та які сюрпризи чекати від погоди на вихідні.

Рятувальники уточнили, що у горах заблукали четверо туристів, а 22-річна жінка була особливо знесилена. Туристів відшукали попри відсутність зв'язку та привезли у Ворохту. У ДСНС порадили українцям враховувати "сніг, сильний вітер, холод і погана видимість", які їх можуть очікувати в горах.

Видео дня

На фото та відео, опублікованих службою, — засніжена вершина гори Піп Іван, туман, який обмежує видимість, і також сніговий покрив у Карпатах товщиною в десятки сантиметрів.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Погода в Україні — синоптики про похолодання на вихідні

Синоптик Віталій Постригань з Черкаського обласного центру з гідрометеорології на сторінці Facebook розповів про погоду в Україні на 17-19 жовтня. Зі слів Постриганя, до України дістався вологий циклон, який тягнеться аж з Туреччини. Саме з цієї причини 16 жовтня у більшості областей — дощі різної інтенсивності та температура вдень до 9-16 градусів. Схожі погодні умови будуть і на вихідні, але з меншою кількістю опадів, додав синоптик.

Погода на 17 жовтня — зменшиться інтенсивність дощів, температура вночі "плюс" 6-11 градусів, вдень — "плюс" 11-16.

Погода на 18 жовтня та на 19 жовтня — дощі стануть більш інтенсивними через третю хвилю циклона з Туреччини, можливі грози, а температура вночі та вдень — "плюс" 10-15.

Інфографіка, опублікована Постриганем, показує вологий циклон станом на 16 жовтня, який вкриває східні області України та досягає північних та центральних областей.

Фото: Скриншот

Погода від Укргідрометцентру на 17-19 жовтня

Фахівці "Укргідрометцентру" підготували прогноз погоди в Україні на вихідні та на понеділок.

Субота 17 жовтня — обіцяють мінливу хмарність та незначні дощі в майже усіх областях України, окрім Львівської та Волинської. Температура повітря вночі — "плюс" 8-10 градусів, вдень "плюс"10-12 градусів. У чотирьох областях з'являтиметься сонце — у Волинській, Рівненській, Чернігівській, Сумській. Крім того, для луганської області прогнозують ясну безхмарну погоду.

Неділя 18 жовтня — очікується посилення інтенсивності дощів у майже усіх областях, а на Волині та в Луцьку — незначні опади. Сонце зрідка з'являтиметься крізь хмари у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Температура повітря — "плюс" вночі 8-10, вдень "плюс" 16-18.

Фото: Укргідрометцентр

Фото: Укргідрометцентр

Понеділок 19 жовтня — інтенсивність дощів зменшиться, але і далі сильніше дощитиме у Києві. Температура повітря — "плюс" вночі 9-11, вдень "плюс" 9-11.

Фото: Укргідрометцентр

Зазначимо, на початку жовтня синоптикиня Наталка Діденко опублікувала прогноз погоди в Україні та попередила про перші заморозки. Уточнювалась, що заморозки прийдуть з антициклоном і що буде сонячно та без опадів.

Нагадуємо, у середині вересня фахівці Європейської програми моніторингу довкілля та зміни клімату Сopernicus розповіли про те, якими будуть осінь та зима 2026 року.