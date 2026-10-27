"Вам доставка" і банка з кислотою біля дверей: у Києві затримали банду найманих вбивць (відео)

У Вишгороді жінка ледь не стала жертвою замовного нападу, але правоохоронці вчасно йому запобігли.

Оперативники Департаменту кримінального розшуку та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України викрили злочинне угруповання "кілерів на замовлення", повідомив заступник керівника Нацполіції — голова кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

Першого підозрюваного затримали в той момент, коли він збирався вилити сірчану кислоту в обличчя потенційній жертві. Стоячи біля її квартири, чоловік відкрив пляшку, щоб, щойно вона вийде, вилити на неї її вміст.

Чоловік сховав пляшку з кислотою в сумку та заздалегідь відкрив її Фото: Нацполиция

"Вам доставка", — цією фразою він намагався виманити її з квартири.

Група захоплення не дозволила йому скоїти злочин. Побачивши озброєних правоохоронців, той одразу ж став на коліна й відвів руки за голову.

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Одночасно в Києві затримано двох його спільників. Усіх взято під варту без права на звільнення під заставу. У них провели обшуки та виявили, серед іншого, контейнер із сульфатною кислотою, автомат, техніку та 156 тисяч доларів.

У злочинця вилучили баночки з кислотою Фото: Нацполиция

У ході розслідування з’ясувалося, що перш ніж опинитися на порозі квартири чергової потенційної жертви, зловмисник та його спільники тривалий час готувалися, вивчаючи розпорядок її дня, стежачи за нею, а також заздалегідь перевірили дію кислоти.

За інформацією Нєбитова, угруповання за гроші виконувало різні брудні справи — замовні напади та підпали майна, спеціалізуючись саме на тяжких та особливо тяжких злочинах. У разі потреби вони залучали до своїх злочинів додаткових "фахівців".

Подельнікова затримали в Києві Фото: Нацполиция

"Не допустити непоправного та врятувати життя. Саме заради таких моментів ми працюємо. Поліція задокументувала кожен крок нападників. Місяці роботи, щоб одного разу перехопити руку зі зброєю та запобігти багатьом подальшим злочинам", — наголосив поліцейський.

На опублікованих кадрах видно, що кислота, найімовірніше, потрапила на самого зловмисника: у нього пропалений одяг і видно хімічні опіки на лівій руці. Пізніше медики надали йому першу допомогу.

Підозрюваний вилив кислоту на себе Фото: Нацполиция

У Національній поліції надали більше подробиць. Зокрема, там повідомили, що затримання відбулося 22 жовтня, а першому затриманому — лише 21 рік. Жертвою мала стати 52-річна жінка.

Його спільникам 37 і 54 роки. Обидва — мешканці Києва.

Дії двох фігурантів кваліфіковано за ч. 2 ст. 15 (замах на вчинення кримінального правопорушення), ч. 3 ст. 27 (організація вчинення кримінального правопорушення), ч. 2 ст. 121 КК (умисне тяжке тілесне ушкодження), третього – за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 121 КК.

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Наразі слідчі з’ясовують причетність затриманих до інших злочинів.

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