"Вам доставка" и банка с кислотой у двери: в Киеве поймали банду наемных убийц (видео)

В Вышгороде женщина едва не стала жертвой заказного нападения, но его вовремя предотвратили правоохранители.

Оперативники Департамента уголовного розыска и следователи Главного следственного управления Нацполиции Украины вышли на преступную группу "киллеров по заказу", сообщил заместитель руководителя Нацполиции — глава криминальной полиции Андрей Небитов.

Первый подозреваемый был задержан в тот момент, когда собирался плеснуть в лицо потенциальной жертве серную кислоту. Стоя у ее квартиры, он открыл бутылку, чтобы, как только та выйдет, вылить содержимое на нее.

Бутылку с кислотой мужчина спрятал в сумку и заранее открыл Фото: Нацполиция

"Вам доставка", — такой фразой мужчина пытался выманить ее из квартиры.

Осуществить преступление ему не дала группа захвата. Увидев вооруженных правоохранителей, он сразу же встал на колени и отвел руки за голову.

Видео дня

Одновременно в Киеве задержаны два его соучастника. Все взяты под стражу без права залога. У них провели обыски и нашли, среди прочего, контейнер с сульфатной кислотой, автомат, технику и $156 тысяч.

У преступника изъяли баночки с кислотой Фото: Нацполиция

В ходе расследования выяснилось, что прежде, чем оказаться у порога квартиры очередной потенциальной жертвы, злоумышленник и его подельники долго готовились, изучая распорядок ее дня, следя за ней, а также заранее протестировали действие кислоты.

По информации Небитова, группировка за деньги выполняла разную грязную работу — заказные нападения и поджоги имущества, специализируясь именно на тяжких и особо тяжких преступлениях. В случае необходимости они привлекали к своим преступлениям дополнительных "специалистов".

Подельников задержали в Киеве Фото: Нацполиция

"Не дать произойти непоправимой и спасти жизнь. Именно ради таких моментов мы работаем. Полиция документировала каждый шаг нападающих. Месяцы работы, чтобы однажды перехватить руку с оружием и предотвратить многие последующие преступления", — подчеркнул полицейский.

На опубликованных кадрах видно, что, кислота, скорее всего, попала на самого злоумышленника: у него прожжена одежда и видны химические ожоги на левой руке. Позже медики оказали ему первую помощь.

Подозреваемый опрокинул кислоту на себя Фото: Нацполиция

В Нацполиции рассказали больше подробностей. В частности, там сообщили, что задержание произошло 22 октября, а первому задержанному — всего 21 год. Жертвой должна была стать 52-летняя женщина.

Его подельникам 37 лет и 54 года. Оба —жители Киева.

Действия двух фигурантов квалифицированы по ч. 2 ст. 15 (покушение на совершение криминального правонарушения), ч. 3 ст. 27 (организация совершения криминального правонарушения), ч. 2 ст. 121 УКУ (умышленное тяжкое телесное повреждение), третьего – по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 121 УК.

Суд избрал всем трем подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога

Сейчас следователи устанавливают причастность задержанных к другим преступлениям.

Напомним, в Одессе предотвратили заказное убийство бизнесмена.

Также сообщалось, что в Киеве предупредили заказное убийство американца в США за $45 тысяч.