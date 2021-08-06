В Киеве предупредили заказное убийство американца в США за $45 тысяч (фото, видео)

Расправа должна была произойти до 9 августа, так как до этого времени заказчик еще находился бы на территории Украины. Это обеспечило бы ему алиби.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и Офиса генпрокурора Украины предотвратили заказное убийство гражданина США в Балтиморе (штат Мэриленд). Заказчик, имеющий украинское и американское гражданство, по данным правоохранителей, подыскивал киллера на территории Украины. Теперь ему и его посреднику грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщают пресс-службы обоих ведомств.

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По версии следствия, подозреваемый приехал в конце июля этого года в Киев и через своего знакомого подыскивал на территории Украины киллеров, которые за $45 тысяч могут убить американца. Правоохранители утверждают, что заказчик руководствовался при этом личными мотивами.

Само убийство должно было произойти до 9 августа, так как до этого времени заказчик еще находился бы на территории Украины, что и обеспечило бы ему алиби.

Также ГБР опубликовало кадры, на которых запечатлен момент обсуждения планируемого убийства между предполагаемым заказчиком и вероятным исполнителем в одном из ресторанов. В частности, в ходе беседы возможный заказчик утверждает, что ему безразлично, каким способом убьют американца, а доказательства выполнения заказа ему не нужны, так как он сам узнает об убийстве из своих источников. Также фигурант дела передал исполнителю информацию о месте жительства жертвы.

Оплата за эту "услугу" происходила в два этапа — сначала исполнителю передали предоплату в размере 20 тысяч долларов, а остальные 25 тысяч заказчик должен передать после убийства.

Тем временем правоохранителям удалось имитировать убийство американца и сделать постановочные фото, которые посредник передал предполагаемому заказчику. Его вместе с соучастником задержали после передачи последнего транша "вознаграждения".

На данный момент правоохранители проводят обыски по месту жительства и в автомобилях задержанных и возможных соучастников, причастность которых к преступлению проверяется. Правоохранители США на основании сообщения ГБР предприняли меры на территории Штатов, благодаря которым им удалось выявить незаконную деятельность этой группы лиц.

Следственные действия на данный момент продолжаются, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по двум статьям — заказчику в организации законченного покушения на убийство, совершенном по заказу по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, пункты 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и соучастнику в пособничестве в совершении оконченного покушения на убийство, совершенном по заказу по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, пункты 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

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Напомним, в конце 2020 года жена бизнесмена из Сербии и ее брат захотели завладеть его имуществом на сумму около 6 млн евро. Для этого они решили организовать заказное убийство мужчины. По последним данным, правоохранители задержали одного из заказчиков, поиск супруги бизнесмена продолжается.

Также Фокус сообщал о том, как в конце прошлого года в Киеве полиция предотвратила заказное убийство двоих мужчин.