В Украине предотвратили заказное убийство бизнесмена из Сербии, – Офис генпрокурора

За убийство мужа жена обещала рассчитаться квартирой в Москве.

По данным следствия, в конце 2020 года супруга гражданина Сербии и ее брат захотели завладеть имуществом на сумму около 6 млн евро. Для этого они решили его похитить и убить.

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"Установлено, что бизнесмен намеревался расстаться с супругой и лишить ее финансов, поэтому она вместе с братом запланировала избавиться от своего мужа – похитить, заставить подписать необходимые документы и убить", – сообщает Офис генерального прокурора.

Исполнителем был нанят гражданин Украины, временно проживавший в Сербии. Заказчица передала ему информацию о своем муже. Она отметила, что тот несколько раз в год приезжает в Украину для контроля деятельности своих предприятий.

"За ликвидацию мужа она обещала квартиру в Москве стоимостью $2 млн", – говорится в сообщении.

Украинские правоохранители в начале июня провели спецоперацию – имитацию похищения потерпевшего в Киеве с целью проверки дальнейших преступных намерений организаторов, которые в то время находились в Сербии.

После приезда одного из организаторов в Украину и оплаты $10 тыс. за выполнение первой части плана, он был задержан.

Ему сообщено о подозрении по фактам законченного покушения на незаконное лишение свободы и похищение человека и законченного покушения на умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений, по заказу в составе организованной группы. Избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Готовится запрос о международной правовой помощи в привлечении к уголовной ответственности других заказчиков.

Напомним, В Киевской области двое парней напоили неизвестным веществом 14-летнюю девочку и пытались ее похитить. Девочке удалось самостоятельно связаться с патрульными, однако внятно объяснить, где находится, она не могла.

В Нацполицию Одесской области поступил звонок от 11-летней девочки, рассказавшей, что она стала жертвой похищения. В городе объявили план "Перехват", однако позже выяснилось, что девочка была дома, а историю выдумала, так как ей было скучно.

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