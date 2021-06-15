В Україні попередили замовне вбивство бізнесмена із Сербії, — Офіс генпрокурора

За вбивство чоловіка дружина обіцяла розрахуватися квартирою в Москві.

За даними слідства, у кінці 2020 року дружина громадянина Сербії і її брат захотіли заволодіти майном на суму близько 6 млн євро. Для цього вони вирішили його викрасти і вбити.

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"Встановлено, що бізнесмен мав намір розлучитися з дружиною і позбавити її фінансів, тому вона разом з братом запланувала позбутися свого чоловіка — викрасти, змусити підписати необхідні документи і вбити", — повідомляє Офіс генерального прокурора.

Виконавцем був найнятий громадянин України, який тимчасово проживав у Сербії. Замовниця передала йому інформацію про свого чоловіка. Вона зазначила, що той кілька разів на рік приїжджає в Україну для контролю діяльності своїх підприємств.

"За ліквідацію чоловіка вона обіцяла квартиру в Москві вартістю $ 2 млн", — говориться в повідомленні.

Українські правоохоронці на початку червня провели спецоперацію — імітацію викрадення потерпілого в Києві з метою перевірки подальших злочинних намірів організаторів, які в той час перебували в Сербії.

Після приїзду одного з організаторів в Україну й оплати $ 10 тис. за виконання першої частини плану, він був затриманий.

Йому повідомлено про підозру за фактами закінченого замаху на незаконне позбавлення волі і викрадення людини і закінченого замаху на умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, на замовлення в складі організованої групи. Обрано запобіжний захід — утримання під вартою без права внесення застави.

Готується запит про міжнародну правову допомогу в залученні до кримінальної відповідальності інших замовників.

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