В Киеве полиция предотвратила заказное убийство двух людей (видео)
Сотрудники внутренней безопасности Нацполиции выявили заказчика, который подыскивал киллера.
За убийство первой жертвы злоумышленник обещал 6000 долларов (170200 гривен по курсу НБУ), также он дал авансом 300 долларов, — сообщается на сайте МВД.
Оперативники задержали 34-летнего мужчину. Он подыскивал человека, который бы выполнил заказ на убийство двух людей. Злоумышленник является жителем одного из сел в Киевской области. Он является депутатом 8-ого созыва местного сельсовета.
Заказчик должен был ликвидировать его двух оппонентов – 47 и 39 лет. Один живет в том же населенном пункте, что и заказчик, а второй в соседнем селе.
Правоохранители организовали встречу с заказчиком убийства с "исполнителем", которым был сотрудник полиции. Ему он передал фотографии людей, которых необходимо убить. У злоумышленника был обнаружен травматический пистолет.
Злоумышленник задержан, против него завели уголовное дело по факту организации умышленного убийства, которое есть незавершенным по независящим от воли личности причин. И подготовку к совершению заказного убийства на заказ. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что ранее сотрудники МВД задержали похитителей криптобизнесмена в Тернополе. У него требовали 800 тыс. долларов.
Ранее в Киеве задержали третьего фигуранта в убийстве музыканта Деревянко.