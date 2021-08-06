У Києві попередили замовне вбивство американця в США за $ 45 тисяч (фото, відео)

Розправа повинна була відбутися до 9 серпня, оскільки до цього часу замовник ще перебував би на території України. Це забезпечило б йому алібі.

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) та Офісу генпрокурора України попередили замовне вбивство громадянина США в Балтіморі (штат Меріленд). Замовник, який має українське й американське громадянство, за даними правоохоронців, підшукував кілера на території України. Тепер йому та його посереднику загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це в п'ятницю, 6 серпня, повідомляють пресслужби обох відомств.

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За версією слідства, підозрюваний приїхав у кінці липня цього року до Києва та через свого знайомого підшукував на території України кілерів, які за $ 45 тисяч можуть убити американця. Правоохоронці стверджують, що замовник керувався при цьому особистими мотивами.

Саме вбивство мало статися до 9 серпня, оскільки до цього часу замовник ще перебував би на території України, що й забезпечило б йому алібі.

Також ГБР опублікувало кадри, на яких відображено момент обговорення планованого вбивства між передбачуваним замовником і ймовірним виконавцем в одному з ресторанів. Зокрема, у ході бесіди можливий замовник стверджує, що йому байдуже, яким способом уб'ють американця, а докази виконання замовлення йому не потрібні, тому що він сам дізнається про вбивство зі своїх джерел. Також фігурант справи передав виконавцю інформацію про місце проживання жертви.

Оплата за цю "послугу" відбувалася в два етапи — спочатку виконавцю передали передоплату в розмірі 20 тисяч доларів, а решту 25 тисяч замовник повинен передати після вбивства.

Тим часом правоохоронцям вдалося імітувати вбивство американця та зробити постановочні фото, які посередник передав передбачуваному замовнику. Його разом зі спільником затримали після передачі останнього траншу "винагороди".

Наразі правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання та в автомобілях затриманих і можливих співучасників, причетність яких до злочину перевіряється. Правоохоронці США на підставі повідомлення ДБР вжили заходів на території Штатів, завдяки яким їм вдалося виявити незаконну діяльність цієї групи осіб.

Слідчі дії зараз тривають, вирішується питання про повідомленні затриманим про підозру за двома статтями — замовнику в організації закінченого замаху на вбивство, скоєному на замовлення за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, пункти 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України) та співучаснику в пособництві у скоєнні закінченого замаху на вбивство, скоєному на замовлення за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, пункти 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

[ + – ] Замовників затримали після передачі другої частини винагороди [ + – ] Затриманим загрожує довічне

Нагадаємо, у кінці 2020 року дружина бізнесмена з Сербії та її брат захотіли заволодіти його майном на суму близько 6 млн євро. Для цього вони вирішили організувати замовне вбивство чоловіка. За останніми даними, правоохоронці затримали одного із замовників, пошук дружини бізнесмена триває.

Також Фокус повідомляв про те, як у кінці минулого року в Києві поліція запобігла замовному вбивству двох чоловіків.