Вищий антикорупційний суд виніс вирок у справі колишнього голови Державного агентства лісових ресурсів України та його дружини щодо отримання ними понад 141 млн грн неправомірної вигоди та легалізації цих коштів.

Фігуранта звинувачували в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та відмиванні грошей, отриманих злочинним шляхом, а його дружину — у пособництві цим правопорушенням, повідомили у ВАКС.

"Колишньому голові Держлісагентства ВАКС призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі, його дружині — 10 років позбавлення волі. Обвинуваченим також призначено конфіскацію всього майна, що їм належить, та заборону на 3 роки обіймати певні посади", — йдеться в заяві прес-служби суду.

Рішенням суду передбачено передати державі понад 1,2 млн євро та понад 1,4 млн доларів із рахунку компанії у швейцарському банку, а також два будинки з земельними ділянками у Печерському районі Києва, оформлені на іншу особу. Площа одного з них — понад 1000 кв. м.

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Суд залишив без змін арешт, накладений на інше майно зазначених осіб: автомобілі Porsche Cayenne та Lexus LX 570, нерухомість у Києві та Сумській області, а також контрольний пакет (понад 95 %) акцій лісозаводу.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його оголошення шляхом подання апеляційної скарги через ВАКС до Апеляційної палати ВАКС.

Відомство не називає імен фігурантів, але видання "Слово і діло" повідомляє, що йдеться про Віктора Сівця, який очолював Держлісагентство за часів президентства Віктора Януковича, та його дружину Марину Журавльову.

Обох засудили заочно, оскільки їх немає в Україні: вони мешкають на території РФ.

Подробиці справи

23 травня 2016 року Віктору Сівцю та Марині Журавльовій заочно повідомили про підозру.

За версією слідства, Журавльова разом зі спільниками у період з лютого 2011 року по лютий 2014 року отримала від іноземних компаній Grupagac Ithalat Ihracatsan. Vetic. LTD. STI. (Туреччина), Uniles s.r.o. (Словаччина), Balticwood Spolka Akcyjna (Польща) та Confana Industries SRL (Румунія) неправомірну вигоду у вигляді оплати за "маркетингові послуги" під час купівлі в Україні лісопродукції на загальну суму 3,7 млн доларів та 10,8 млн євро, які згодом "відмили" у співучасті.

Ці гроші легалізувалися через підставних підприємців і виводилися в офшори. Один із тих, хто допомагав відмивати кошти, бізнесмен Сергій Алексєєнко, засуджений ВАКС до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, який вирок виніс суд у справі колишньої чиновниці ГМС Діни Пімахової.

Також повідомлялося, що в Одесі співробітника ТЦК засудили до 5 років за жорстоку мобілізацію.