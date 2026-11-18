Высший антикоррупционный суд вынес приговор по делу экс-главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины и его супруги о получении ими более 141 млн грн неправомерной выгоды и легализации этих средств.

Фигуранта обвиняли в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере и отмывании денег, полученных преступным путем, а его жену — в пособничестве этим правонарушениям, сообщили в ВАКС.

"Бывшему главе Гослесагентства ВАКС назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы, его жене — 10 лет лишения свободы. Обвиняемым также назначена конфискация всего принадлежащего им имущества и запрет на 3 года занимать определенные должности", — говорится в заявлении пресс-службы суда.

Решением суда предусмотрено передать государству свыше 1,2 млн. евро и более $1,4 млн. со счета компании в швейцарском банке, а также. два дома с земельными участками в Печерском районе Киева, оформленные на другое лицо. Площадь одного из них — более 1000 кв. м.

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Суд оставил без изменений арест, наложенный на другое имущество указанных лиц: автомобили Porsche Cayenne и Lexus LX 570, недвижимость в Киеве и Сумской области, а также контрольный пакет (свыше 95%) акций лесозавода.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через ВАКС в Апелляционную палату ВАКС.

Ведомство не называет имен фигурантов, но издание "Слово и дело" пишет, что речь идет о Викторе Сивце, который возглавлял Гослесагентство во времена президентства Виктора Януковича, и его супруге Марине Журавлевой.

Оба получили приговор заочно, поскольку их нет в Украине: они живут на территории РФ.

Детали дела

23 мая 2016 года Виктору Сивцу и Марине Журавлевой заочно сообщили о подозрении.

По версии следствия, Журавлева вместе с сообщниками в период с февраля 2011 года по февраль 2014 года получила от иностранных компаний Grupagac Ithalat Ihracatsan. Vetic. LTD. STI. (Турция), Uniles s.r.o. (Словакия), Balticwood Spolka Akcyjna (Польша) и Confana Industries SRL (Румыния) неправомерную выгоду в виде оплаты за "маркетинговые услуги" при покупке в Украине лесопродукции на общую сумму $3,7 млн ​​и 10,8 млн евро, которые в дальнейшем "отмыли" в соучастии.

Эти деньги легализовывались через подставных предпринимателей и выводились в оффшоры. Один из тех, кто помогал отмывать средства, бизнесмен Сергей Алексеенко, приговорен ВАКС к 10 годам заключения.

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