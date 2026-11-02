Взятки за документы для иностранцев: суд вынес приговор по делу эксчиновщицы ДМС Дины Пимаховой

Высший антикоррупционный суд приговорил бывшую заместительницу главы Государственной миграционной службы Дину Пимахову к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Речь идет о взяточничестве при оформлении документов для иностранцев, однако приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Девять лет лишения свободы с конфискацией всего имущества — такой приговор Высший антикоррупционный суд вынес 2 ноября в отношении бывшего заместителя главы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой. Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Помимо основного наказания суд назначил дополнительное — двухлетний запрет на занятие определенных должностей.

По версии следствия, в июне 2017 года Пимахова во время встречи со знакомым попросила 1800 долларов за оформление документов, которые дали бы гражданину Вьетнама законное основание для пребывания в Украине. Эти средства она получила, после чего попросила еще 30 тысяч долларов — на этот раз за ускоренное предоставление гражданства Украины гражданину Ирана, якобы по территориальному происхождению.

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Приговор не вступил в законную силу: его можно обжаловать в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней со дня его оглашения. До этого момента в отношении обвиняемой была применена мера пресечения в виде личного обязательства с рядом обязанностей, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом.

Отдельно в суде отметили, что приговор вынесен с особым мнением, то есть не все судьи коллегии согласились с решением.

Дина Пимахова

Дело Пимаховой: что известно

Громкий конфликт вокруг этого дела разгорелся еще в 2017 году. 29 ноября Государственная миграционная служба сообщила, что агент НАБУ был задержан при попытке передать взятку первому заместителю главы ведомства Дине Пимаховой.

На следующий день НАБУ заявило обратное: его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины. По утверждению бюро, СБУ, осуществляя для него прослушивание, завербовала подозреваемую, чтобы оказывать давление на антикоррупционных детективов и преследовать их.

Сама спецоперация, по данным НАБУ, началась в апреле 2017 года и была направлена на разоблачение "организованной преступной группировки, состоящей из действующих и бывших должностных лиц Государственной миграционной службы Украины".

По оперативным данным бюро, эти чиновники действовали в сговоре: требовали и получали деньги за предоставление иностранцам гражданства Украины и разрешений на временное проживание, а также за вознаграждение ускоряли изготовление биометрических паспортов.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд уменьшил сумму залога для лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с 33,28 млн грн до 266 240 грн — такое решение принял судья Олег Ткаченко, частично удовлетворив ходатайство защиты.

Также сообщалось, что экс-министр по-прежнему не может выезжать за пределы Киевской области, обязан являться по требованию следователей и сдавать заграничные паспорта в миграционную службу. В то же время следственный судья отказал прокуратуре в продлении обязательства носить электронное средство контроля.