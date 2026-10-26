Заставу Тимошенко уменьшили в 125 раз: детали решения ВАКС

Высший антикоррупционный суд снизил заставку для лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко с 33,28 млн грн до 266 240 грн.

Такое решение принял судья Олег Ткаченко, частично удовлетворив ходатайство защиты, сообщает канал "Новини.LIVE" со ссылкой на заседание суда. Деньги вернут залогодателям.

По информации "Украинской правды", политик сама попросила об уменьшении залога.

"Я действительно прошу суд изменить примененную ко мне меру пресечения в виде залога путем уменьшения ее рассмотрения с 33 миллионов 280 тысяч гривен до 266 тысяч 240 гривен", — сказала она.

По заверениям адвокатов Тимошенко, она "надлежаще выполняла процессуальные обязанности, а риски со временем уменьшились".

Они также уверяли, что деньги, внесенные в качестве залога, нужны залогодателям "для лечения и восстановления жилья".

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В свою очередь прокурор возражал против настолько существенного уменьшения суммы. Постановлением судьи, которое не подлежит оспариванию, она уменьшена в 125 раз.

Как отмечают журналисты, еще в июле судья Ткаченко отказал в продлении процессуальных обязанностей подозреваемой, а их отсутствие Тимошенко называла одним из аргументов возвращения залога.

Дело Тимошенко — что известно

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили о подозрении главе одной из парламентских фракций 14 января в предложении предоставления неправомерной выгоды нардепам за голосование за определенные законопроекты. Нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко писал, что речь идет о главе "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

После этого соцсети взорвались мемами о политике.

14 января Тимошенко отреагировала на обыски в офисе "Батькивщины" и заявила, что во время них не было обнаружено доказательств правонарушений, однако следователи изъяли ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения. Она назвала эти процессуальные действия НАБУ и САП "политическим давлением"

16 января Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко: ей запретили выезжать за пределы Киевской области и общаться с определенным кругом нардепов по расследованию НАБУ, а также обязали сдать загранпаспорт и назначили залог в размере более 33 млн грн.

"Центр противодействия коррупции" 21 января сообщал, что ВАКС частично арестовал имущество Тимошенко.

23 января за Юлию Тимошенко было внесено более 33 млн грн залога.

В апреле ВАКС разрешил ей поехать за границу для участия в международном мероприятии в Хорватии.

Напомним, Тимошенко пришла на заседание суда с новой прической.