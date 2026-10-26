Заставу Тимошенко зменшили у 125 разів: подробиці рішення ВАКС

Вищий антикорупційний суд зменшив суму застави для лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко з 33,28 млн грн до 266 240 грн.

Таке рішення ухвалив суддя Олег Ткаченко, частково задовольнивши клопотання захисту, повідомляє канал "Новини.LIVE" з посиланням на засідання суду. Гроші повернуть заставодавцям.

За інформацією "Української правди", політик сама попросила про зменшення застави.

"Я дійсно прошу суд змінити застосований до мене запобіжний захід у вигляді застави шляхом зменшення її розміру з 33 мільйонів 280 тисяч гривень до 266 тисяч 240 гривень", — сказала вона.

За запевненнями адвокатів Тимошенко, вона "належним чином виконувала процесуальні обов’язки, а ризики з часом зменшилися".

Вони також додали, що гроші, внесені як застава, потрібні заставодавцям "для лікування та відновлення житла".

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У свою чергу прокурор заперечував проти такого істотного зменшення суми. Постановою судді, що не підлягає оскарженню, її зменшено у 125 разів.

Як зазначають журналісти, ще в липні суддя Ткаченко відмовив у продовженні процесуальних зобов’язань підозрюваної, а їхню відсутність Тимошенко називала одним із аргументів на користь повернення застави.

Справа Тимошенко — що відомо

У Національному антикорупційному бюро 14 січня повідомили про висунення підозри голові однієї з парламентських фракцій у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам за голосування за певні законопроекти. Нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко писав, що йдеться про лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко.

Після цього соціальні мережі заполонили меми про політикиню.

14 січня Тимошенко відреагувала на обшуки в офісі "Батьківщини" та заявила, що під час них не було виявлено доказів правопорушень, однак слідчі вилучили її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження. Вона назвала ці процесуальні дії НАБУ та САП "політичним тиском"

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід щодо Юлії Тимошенко: їй заборонили виїжджати за межі Київської області та спілкуватися з певним колом народних депутатів у межах розслідування НАБУ, а також зобов’язали здати закордонний паспорт і призначили заставу в розмірі понад 33 млн грн.

21 січня "Центр протидії корупції" повідомив, що ВАКС частково наклав арешт на майно Тимошенко.

23 січня за Юлію Тимошенко було внесено понад 33 млн грн застави.

У квітні ВАКС дозволив їй поїхати за кордон для участі в міжнародному заході в Хорватії.

Нагадаємо, Тимошенко з’явилася на засіданні суду з новою зачіскою.