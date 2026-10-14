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Юлія Тимошенко раптово змінила імідж і здивувала новим образом (фото)

Як зараз виглядає Юлія Тимошенко
Юлія Тимошенко | Фото: Instagram

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко знову вирішила проекспериментувати з образом. Нещодавно 65-річна політикиня з’явилася з об’ємними локонами та яскравою помадою на губах.

У такому незвичному аутфіті Тимошенко прийшла до Вищого антикорупційного суду. Відповідні фото оприлюднили в Instagram Новини.LIVE.

Новий образ Тимошенко

На кадрах видно, що цього разу політикиня обрала розпущене довге волосся, яке вклала великими хвилями. Також Тимошенко зробила макіяж з акцентом на очі та губи насиченого кольору.

Крім цього, у суді вона з’явилась у чорному костюмі з білою сорочкою, а також у туфлях на високих підборах. Тимошенко доповнила образ масивною прикрасою на шиї.

Тимошенко засвітилась у новому образі
Тимошенко з'явилася у новому образі
Фото: Скрін відео
Тимошенко засвітилась у новому образі
Тимошенко з'явилася у новому образі
Фото: Скрін відео
Тимошенко засвітилась у новому образі
Тимошенко з'явилася у новому образі
Фото: Скрін відео
Тимошенко засвітилась у новому образі
Тимошенко з'явилася у новому образі
Фото: Скрін відео
Тимошенко засвітилась у новому образі
Тимошенко засвітилась у новому образі
Тимошенко засвітилась у новому образі
Тимошенко засвітилась у новому образі

Користувачі мережі вважають, що на свій вік політикиня виглядає неймовірно. Вони засипали її приємними коментарями.

  • "Можна по-різному до неї відноситися, але хочу сказати, що для 65 років вона просто вогонь";
  • "Красуня, потужна жінка";
  • "Красуня у будь-якій ситуації. От з кого потрібно брати приклад. Надприроднє поєднання розуму та краси";
  • "Ну так виглядати у свої роки – це вогонь".
Видео дня
Тимошенко показала новий образ
Реакція мережі на новий образ Тимошенко
Фото: Instagram
Тимошенко показала новий образ
Реакція мережі на новий образ Тимошенко
Фото: Instagram
Тимошенко показала новий образ
Реакція мережі на новий образ Тимошенко
Фото: Instagram
Тимошенко показала новий образ
Тимошенко показала новий образ
Тимошенко показала новий образ

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель з’явилась на публіці у новому костюмі від італійського бренду Rinascimento. Його вартість сягає 400 євро.