Юлія Тимошенко раптово змінила імідж і здивувала новим образом (фото)
Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко знову вирішила проекспериментувати з образом. Нещодавно 65-річна політикиня з’явилася з об’ємними локонами та яскравою помадою на губах.
У такому незвичному аутфіті Тимошенко прийшла до Вищого антикорупційного суду. Відповідні фото оприлюднили в Instagram Новини.LIVE.
Новий образ Тимошенко
На кадрах видно, що цього разу політикиня обрала розпущене довге волосся, яке вклала великими хвилями. Також Тимошенко зробила макіяж з акцентом на очі та губи насиченого кольору.
Крім цього, у суді вона з’явилась у чорному костюмі з білою сорочкою, а також у туфлях на високих підборах. Тимошенко доповнила образ масивною прикрасою на шиї.
Користувачі мережі вважають, що на свій вік політикиня виглядає неймовірно. Вони засипали її приємними коментарями.
- "Можна по-різному до неї відноситися, але хочу сказати, що для 65 років вона просто вогонь";
- "Красуня, потужна жінка";
- "Красуня у будь-якій ситуації. От з кого потрібно брати приклад. Надприроднє поєднання розуму та краси";
- "Ну так виглядати у свої роки – це вогонь".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко здивувала оновленим образом. На засідання Верховної Ради політикиня з’явилася із новою зачіскою.
- Також українська політична діячка з'явилася у Верховній Раді у вишитому одязі, долучившись до святкування Дня вишиванки 15 травня. Її вбрання від українського бренду коштує понад 117 тисяч гривень.
Крім того, колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель з’явилась на публіці у новому костюмі від італійського бренду Rinascimento. Його вартість сягає 400 євро.