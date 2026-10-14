Юлия Тимошенко неожиданно сменила имидж и удивила новым образом (фото)
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко вновь решила поэкспериментировать с образом. Недавно 65-летняя политик появилась с пышными локонами и яркой помадой на губах.
В таком необычном наряде Тимошенко пришла в Высший антикоррупционный суд. Соответствующие фото были опубликованы в Instagram на странице "Новости.LIVE".
Новый образ Тимошенко
На кадрах видно, что на этот раз политик выбрала распущенные длинные волосы, уложенные крупными волнами. Также Тимошенко нанесла макияж с акцентом на глаза и губы насыщенного цвета.
Кроме того, в суде она появилась в чёрном костюме с белой рубашкой, а также в туфлях на высоких каблуках. Тимошенко дополнила образ массивным украшением на шее.
Пользователи сети считают, что для своего возраста политик выглядит просто потрясающе. Они засыпали её лестными комментариями.
- "К ней можно относиться по-разному, но хочу сказать, что для своих 65 лет она просто зажигает";
- "Красавица, сильная женщина";
- "Красавица в любой ситуации. Вот с кого нужно брать пример. Сверхъестественное сочетание ума и красоты";
- "Ну, так выглядеть в свои годы — это просто огонь".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко удивила обновленным образом. На заседание Верховной Рады политик появилась с новой прической.
- Кроме того, украинская политическая деятельница появилась в Верховной Раде в вышитой одежде, присоединившись к празднованию Дня вышиванки 15 мая. Ее наряд от украинского бренда стоит более 117 тысяч гривен.
Кроме того, бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель появилась на публике в новом костюме от итальянского бренда Rinascimento. Его стоимость составляет 400 евро.