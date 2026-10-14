Юлия Тимошенко неожиданно сменила имидж и удивила новым образом (фото)

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко вновь решила поэкспериментировать с образом. Недавно 65-летняя политик появилась с пышными локонами и яркой помадой на губах.

В таком необычном наряде Тимошенко пришла в Высший антикоррупционный суд. Соответствующие фото были опубликованы в Instagram на странице "Новости.LIVE".

Новый образ Тимошенко

На кадрах видно, что на этот раз политик выбрала распущенные длинные волосы, уложенные крупными волнами. Также Тимошенко нанесла макияж с акцентом на глаза и губы насыщенного цвета.

Кроме того, в суде она появилась в чёрном костюме с белой рубашкой, а также в туфлях на высоких каблуках. Тимошенко дополнила образ массивным украшением на шее.

Тимошенко появилась в новом образе Фото: Скрин видео Тимошенко появилась в новом образе Фото: Скрин видео Тимошенко появилась в новом образе Фото: Скрин видео Тимошенко появилась в новом образе Фото: Скрин видео

Пользователи сети считают, что для своего возраста политик выглядит просто потрясающе. Они засыпали её лестными комментариями.

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"К ней можно относиться по-разному, но хочу сказать, что для своих 65 лет она просто зажигает";

"Красавица, сильная женщина";

"Красавица в любой ситуации. Вот с кого нужно брать пример. Сверхъестественное сочетание ума и красоты";

"Ну, так выглядеть в свои годы — это просто огонь".

Реакция сети на новый образ Тимошенко Фото: Instagram Реакция сети на новый образ Тимошенко Фото: Instagram Реакция сети на новый образ Тимошенко Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко удивила обновленным образом. На заседание Верховной Рады политик появилась с новой прической.

Кроме того, украинская политическая деятельница появилась в Верховной Раде в вышитой одежде, присоединившись к празднованию Дня вышиванки 15 мая. Ее наряд от украинского бренда стоит более 117 тысяч гривен.

Кроме того, бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель появилась на публике в новом костюме от итальянского бренда Rinascimento. Его стоимость составляет 400 евро.