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Юлия Тимошенко неожиданно сменила имидж и удивила новым образом (фото)

Как сейчас выглядит Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко | Фото: Instagram

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко вновь решила поэкспериментировать с образом. Недавно 65-летняя политик появилась с пышными локонами и яркой помадой на губах.

В таком необычном наряде Тимошенко пришла в Высший антикоррупционный суд. Соответствующие фото были опубликованы в Instagram на странице "Новости.LIVE".

Новый образ Тимошенко

На кадрах видно, что на этот раз политик выбрала распущенные длинные волосы, уложенные крупными волнами. Также Тимошенко нанесла макияж с акцентом на глаза и губы насыщенного цвета.

Кроме того, в суде она появилась в чёрном костюме с белой рубашкой, а также в туфлях на высоких каблуках. Тимошенко дополнила образ массивным украшением на шее.

Тимошенко появилась в новом образе
Тимошенко появилась в новом образе
Фото: Скрин видео
Тимошенко появилась в новом образе
Тимошенко появилась в новом образе
Фото: Скрин видео
Тимошенко появилась в новом образе
Тимошенко появилась в новом образе
Фото: Скрин видео
Тимошенко появилась в новом образе
Тимошенко появилась в новом образе
Фото: Скрин видео
Тимошенко появилась в новом образе
Тимошенко появилась в новом образе
Тимошенко появилась в новом образе
Тимошенко появилась в новом образе

Пользователи сети считают, что для своего возраста политик выглядит просто потрясающе. Они засыпали её лестными комментариями.

Видео дня
  • "К ней можно относиться по-разному, но хочу сказать, что для своих 65 лет она просто зажигает";
  • "Красавица, сильная женщина";
  • "Красавица в любой ситуации. Вот с кого нужно брать пример. Сверхъестественное сочетание ума и красоты";
  • "Ну, так выглядеть в свои годы — это просто огонь".
Реакция сети на новый образ Тимошенко
Реакция сети на новый образ Тимошенко
Фото: Instagram
Реакция сети на новый образ Тимошенко
Реакция сети на новый образ Тимошенко
Фото: Instagram
Реакция сети на новый образ Тимошенко
Реакция сети на новый образ Тимошенко
Фото: Instagram
Реакция сети на новый образ Тимошенко
Реакция сети на новый образ Тимошенко
Реакция сети на новый образ Тимошенко

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель появилась на публике в новом костюме от итальянского бренда Rinascimento. Его стоимость составляет 400 евро.