Браслет сняли, ограничения оставили: какое решение принял ВАКС в отношении экс-министра Галущенко

Экс-министр по-прежнему не может выезжать за пределы Киевщины, должен появляться по требованию следователей и держать загранпаспорта в миграционной службе. При этом следственный судья отказал прокуратуре в одном пункте — продлении обязанности носить электронное средство контроля.

Высший антикоррупционный суд продлил на два месяца срок действия процессуальных обязательств, возложенных на бывшего министра энергетики, однако отказался продлевать обязательство носить электронный браслет. Ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры суд удовлетворил частично, сообщил ВАКС в Facebook. По данным "Укрінформ", речь о Германе Галущенко.

"В то же время следственный судья отказал в продлении срока действия обязательства носить электронное средство контроля", — отметили в суде.

Галущенко обязан являться к детективам НАБУ, прокурорам САП по данному делу, следственному судье и в суд по каждому требованию — в зависимости от стадии процесса. Ему запрещено покидать Киев и Киевскую область без разрешения детективов и прокуроров, а об изменении места жительства он обязан сообщать.

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Кроме того, бывший министр должен воздерживаться от общения с лицами, указанными судом, и сдать на хранение в Государственную миграционную службу все паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право покинуть Украину, если он этого еще не сделал.

Мотивы решения будут обнародованы в полном тексте постановления, которое появится в Едином государственном реестре судебных решений.

Дело Галущенко — что известно

Галущенко — один из ключевых фигурантов расследования НАБУ и САП, известного как операция "Мидас". Его подозревают в участии в преступной организации и легализации средств, полученных преступным путем, в схемах, связанных с государственным предприятием "Энергоатом".

Бывшего министра задержали 16 февраля 2026 года — его сняли с ночного поезда "Киев — Варшава" при попытке пересечь границу с Польшей. На следующий день ему объявили подозрение по части 2 статьи 255 и части 3 статьи 209 Уголовного кодекса. По версии следствия, он фигурировал в материалах под кодовым именем "Профессор" и был участником сети, которая разворовывала средства на строительстве защитных сооружений и других закупках для энергетики. Среди других фигурантов — бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман, экс-вице-премьер Алексей Чернышов, а также бывшие чиновники Минэнерго и "Энергоатома".

В феврале суд назначил содержание под стражей с возможностью освобождения под залог в размере 200 млн гривен, который впоследствии был снижен до 150 млн. Эту сумму 29 июня 2026 года внесли частные компании, после чего Галущенко вышел из СИЗО. Впоследствии правоохранительные органы возбудили сопутствующее производство — дело "Форест Гамп": по их данным, средства залога имели сомнительное происхождение и были отмыты через государственный Sense Bank. В сентябре САП обратилась в суд с ходатайством об аресте этих денег.

Ранее сообщалось, что ВАКС избирал меру пресечения в отношении председателя правления Sense Bank Алексея Ступака, который также фигурирует в расследовании "Форест Гамп".

Кроме того, операция "Форест Гамп" может привести к тому, что Германа Галущенко вновь поместят в СИЗО.