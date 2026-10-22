Браслет зняли, обмеження залишили: що ВАКС вирішив щодо ексміністра Галущенка

Ексміністр і далі не може виїжджати за межі Київщини, мусить з'являтися на вимогу слідчих і тримати закордонні паспорти в міграційній службі. Водночас слідчий суддя відмовив прокуратурі в одному пункті – продовженні обов'язку носити електронний засіб контролю.

Вищий антикорупційний суд продовжив на два місяці строк дії процесуальних обов'язків, покладених на колишнього міністра енергетики, однак відмовився продовжувати обов'язок носити електронний браслет. Клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури суд задовольнив частково, повідомив ВАКС у Facebook. За даними Укрінформ, мова йде про Германа Галущенка.

"Водночас слідчий суддя відмовив у продовженні строку дії обовʼязку носити електронний засіб контролю", – зазначили в суді.

Галущенко має прибувати до детективів НАБУ, прокурорів САП у цьому провадженні, слідчого судді та суду на кожну вимогу – залежно від стадії процесу. Йому заборонено відлучатися з Києва та Київської області без дозволу детективів і прокурорів, а про зміну місця проживання він мусить повідомляти.

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Крім того, ексміністр має утримуватися від спілкування з визначеними судом особами та здати на зберігання до Державної міграційної служби всі паспорти для виїзду за кордон й інші документи, що дають право покинути Україну, якщо цього ще не зробив.

Мотиви рішення оприлюднять у повному тексті ухвали, яка з'явиться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Справа Галущенка – що відомо

Галущенко – один із ключових фігурантів розслідування НАБУ та САП, відомого як операція "Мідас". Його підозрюють в участі у злочинній організації та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, у схемах, пов'язаних із державним підприємством "Енергоатом".

Затримали ексміністра 16 лютого 2026 року – його зняли з нічного потяга "Київ – Варшава" під час спроби перетнути кордон із Польщею. Наступного дня йому оголосили підозру за частиною 2 статті 255 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу. За версією слідства, він проходив у матеріалах під кодовим ім'ям "Професор" і був учасником мережі, яка розкрадала кошти на будівництві захисних споруд та інших закупівлях для енергетики. Серед інших фігурантів – бізнесмени Тимур Міндіч і Олександр Цукерман, ексвіцепрем'єр Олексій Чернишов, а також колишні посадовці Міненерго й "Енергоатому".

У лютому суд призначив тримання під вартою з можливістю застави у 200 млн гривень, згодом знижену до 150 млн. Цю суму 29 червня 2026 року внесли приватні компанії, після чого Галущенко вийшов із СІЗО. Згодом правоохоронці відкрили супутнє провадження – справу "Форест Гамп": за їхніми даними, кошти застави мали сумнівне походження й були відмиті через державний Sense Bank. У вересні САП звернулася до суду з клопотанням про арешт цих грошей.

Раніше повідомлялося, що ВАКС обирав запобіжний захід голові правління Sense Bank Олексію Ступаку, який також фігурує в розслідуванні "Форест Гамп".

Також операція "Форест Гамп" може призвести до того, що Германа Галущенка знову помістять до СІЗО.