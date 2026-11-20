Чоловіки з Києва, які підлягають військовому обов’язку, можуть отримати відстрочку від мобілізації, влаштувавшись на роботу двірниками у столиці.

Такий варіант у ефірі каналу "Це база" запропонував голова Деснянської районної держадміністрації в Києві Максим Бахматов.

"Ось ви (ухильники, — прим. ред.) зараз сидите вдома, кажете: "ТЦК погані" і так далі. Що я вам пропоную? Мені бракує 500 двірників. Кожен двірник зайнятий. Приходьте, попрацюйте з 5 ранку до 12.00. Далі сидіть собі вдома, працюйте в ІТ-сфері, пийте лате, матчу на кокосовому молоці, робіть що завгодно, але зробіть щось класне для свого району, поприбирайте там. А далі йдіть собі працювати на іншу роботу. 20 000–25 000 грн зарплата. Будь ласка, бронь, в білу, класна для держави, працюєш і так далі", — сказав він.

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Крім того, як варіант, Бахматов пропонує "народити трьох дітей".

"Ну, коротше кажучи, якщо є бажання, можна тут і зараз допомагати Києву, країні, багато разів, а не базікати", — підсумував чиновник.

Тим часом Кабінет міністрів пропонує змінити формат мобілізації для підприємств. Щоб вони могли зберегти 100-відсоткову бронь для своїх співробітників, їм хочуть рекомендувати направляти до ЗСУ до 1% персоналу на "певний термін".

Нагадаємо, що перевірка статусу критично важливих підприємств після зміни правил призову військовозобов’язаних може тривати до лютого 2027 року.

Також повідомлялося, що народна депутатка Юлія Яцик заявляла, що парламентарі та президент не повинні бути звільнені від військової служби. Вона намагалася домогтися скасування відповідної заборони, однак у Верховній Раді їй пояснили, що без депутатів нікому буде ухвалювати закони, а це може призвести до колапсу країни.