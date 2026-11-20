Военнообязанные мужчины из Киева могут получить отстрочку от мобилизации, устроившись работать дворниками в столице.

Такой вариант в эфире канала "Це база" предложил глава Деснянской районной госадминистрации в Киеве Максим Бахматов.

"Вот вы (уклонисты, — прим. ред) сидите сейчас по домам, вы говорите: "ТЦК плохие" и так далее. Что вам предлагаю? У меня нехватка 500 дворников. Каждый дворник забронирован. Придите, поработайте с 5 утра до 12.00. Дальше себе сидите на домах, работайте в айтишке, пейте лате, матчу на кокосовом молоке, делайте что угодно, но сделайте классно своему району, поубирайте. А дальше себе идите работайте на другую работу. 20 000-25 000 грн зарплата. Пожалуйста, бронь в белую, классная для государства, работаешь и так далее", — сказал он.

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Еще, как вариант, Бахматов предлагает "сделать троих детей".

"Ну, короче, при желании можно здесь и сейчас помогать Киеву, стране много раз и поменьше болтать", — резюмировал чиновник.

Тем временем Кабинет министров предлагает изменить формат мобилизации для предприятий. Чтобы они могли сохранить 100%-ную бронь для своих сотрудников, им хотят рекомендовать отправлять в ВСУ до 1% персонала на "определенный срок".

Напомним, проверка статуса критически важных предприятий после изменения правил призыва военнообязанных может продлиться до февраля 2027 года.

Также сообщалось, что народный депутат Юлия Яцик заявляла, что парламентарии и президент не должны быть освобождены от военной службы. Она пыталась добиться отмены соответствующего запрета, однако в Верховной Раде ей объяснили, что без депутатов некому будет принимать законы, а это может привести к коллапсу страны.