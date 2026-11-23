Засоби ураження ЗС РФ влучили по ділянці Південного мосту, яким рухаються потяги зеленої гілки Київської метрополітену. Пошкодження досить серйозні, але усе відремонтують, повідомила влада.

Голова Дарницької районної державної адміністрації Олександр Ковтунов у ефірі "Новини Live" висловився щодо ситуації з Південним мостом, який постраждав після низки російських ударів. Зі слів посадовця, рух потягів метро не відновлять до нового року, але вдалось впоратись з перерізаною трубою тепломережі, яка подавала теплоносій у квартали на лівому березі.

Удари РФ по мостах — Ковтунов про рух метро Південним мостом див. з 1:27:49

Ведучий поцікавився у Ковтунова, чи відновлять рух зеленої гілки метро до нового року. У відповідь посадовець сказав, що, ймовірно, ні.

"Прилетіло якраз у місце проходження метрополітену. Не можу сказати, коли саме будуть виконані всі роботи, але, думаю, що будуть виконані найшвидшим ее часом. Там нічого мегаскладного не відбулося. Технічно все це можливо і буде обов'язково зроблено. На жаль, хотілося б [відновлення руху метро до нового року], але мені здається, що ні", — сказав Ковтунов.

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Крім того, глава РДА розповів про ситуацію з транспортом, коли кияни потерпали від заторів через закриття Південного мосту. З його слів, після запровадження реверсного руху на мосту Патона кількість заторів поменшала. Втім, поки що немає можливості покращити рух громадського транспорту Дарницьким мостом, уточнив він: дозволено їхати однією смугою з лівого берега на правий і все. Причина такої ситуації — пошкодження після російського удару.

"Є пошкодження і пошкодження достатньо серйозні, але вони такі, які можна спокійно усунути", — запевнив посадовець.

Серед іншого, глава Дарницької РДА відповів на питання про теплопостачання на лівобережжі Києва. Після удару РФ по Південному мосту було пошкоджено трубу тепломережі, але будинки, які залишились без опалення, перемкнули на іншу котельню. Так само зробили для тих, хто був підключений до ТЕЦ-5.

Удари РФ по мостах — що відомо

Зазначимо, восени 2026 року відбулось кілька ударів РФ по мостах у Києві. Одна з останніх масованих атак відбулась в ніч на 19 листопада. Росіяни запустили кілька десятків балістичних та крилатих ракет, і під атакою опинилось три мости. Після удару балістики РФ перекрили Подільсько-Воскресенський, Дарницький і Південний мости, повідомив мер Віталій Кличко.

Нагадуємо, 18 листопада голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів, скільки може коштувати проїзд тунелями в Києві, які збудують на заміну ураженим мостам.